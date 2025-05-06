冥王星逆行內心戲爆炸？ 塔羅老師揭4星座：愛鑽牛角尖

做什麼都不順？有4星座出現了「冥王星逆行警報」，可能會開始有內心小劇場，要小心別想太多！塔羅牌老師艾菲爾指出，冥王星象徵內在的黑暗、轉化與執念，當它在雙魚座逆行，情感與潛意識如同潮水般湧上心頭，讓人容易在小事上過度解讀、過度糾結。從5月4日到10月13日這段期間，某些星座特別容易內心戲爆棚，懷疑自己、懷疑他人，陷入「鑽牛角尖」的死胡同。

根據艾菲爾老師在臉書表示，有些星座可能會對一段關係、決定或是規劃感到焦慮、不安，可能是受到冥王星影響，快來看看自己是否在「想太多星座排行榜」上，唯有自我調整、穩定情緒，才能避免陷入情緒漩渦。

冥王星逆行在雙魚座期間，最容易勾起巨蟹座對「安全感」的需求與恐懼。他們會開始對親密關係產生不必要的擔憂，想像對方是不是變心了、是不是有事不告訴自己，甚至是反复檢討自己的表現是否不夠好。不管對方說什麼、做什麼，巨蟹都可能腦補出無數劇情，讓自己陷入感情焦慮。

這段時間，巨蟹座也容易回想過去的情感創傷，像是前任說過的話、某段關係的結束，都可能突然重現腦海。建議巨蟹好好照顧自己的內在需求，不要過度迎合別人，也不要獨自消化所有情緒，多與信任的朋友傾訴，才不會被內心戲綁架。

對處女座而言，冥王星逆行像是一場關於「控制感」的試煉。這段期間，他們對未來充滿不確定感，會開始擔心計畫會不會出錯、自己的選擇是不是最正確、是否應該再多準備些什麼。明明一切已經安排好，卻還是不放心，日夜思考細節，不斷自我檢查、重複驗證，導致精神疲憊。

特別是在職業、金錢、人際評價上，處女座會更緊張，一點點失控就會放大焦慮感。小心陷入「想太多導致拖延」，什麼都想做到最好，反而什麼都做不好。建議處女座練習接受「不完美」，並給自己設定時間限制，不要陷在反覆思考裡走不出來。

冥王星是天蠍座的守護星，當它逆行時，天蠍內在的「控制欲」與「防衛心」會同步放大。他們容易懷疑別人的真心、猜測別人的動機，即使沒事也會想「他是不是對我有意見？」、「她怎麼突然變冷淡？」情緒一波未平，一波又起，外表冷靜但內心洶湧澎湃。

尤其在人際互動或感情裡，天蠍會默默記錄對方的行為，累積小情緒，卻又不輕易表達。最後反而自己悶壞、誤解別人。建議天蠍座學會主動溝通，把疑惑釐清，別讓懷疑感慢慢吞噬你對人與愛的信任。冥王星逆行是情感修復期，別浪費在猜測與壓抑上。

4、雙魚座：自我否定頻繁，容易過度感傷

冥王星逆行就在雙魚座，讓這個原本就感性敏銳的星座，情緒更容易被牽動。未來五個月裡，雙魚特別容易陷入「自我懷疑」的漩渦裡，懷疑自己是不是不夠好、不夠有用、不夠值得被愛。別人一句無心的話、一個沒回訊息的行為，都能讓他們內心波濤洶湧，浮現出一堆負面自我對話。

同時，雙魚也會對過往的失敗、遺憾、不甘放大感受，深夜反省，白天內耗。這是一段需要「溫柔對待自己」的時期。建議雙魚別急著做決定或批判自己，多花時間創作、冥想、閱讀、療癒，讓感性成為靈感，而不是壓力。記住，你已經夠好了，這只是過渡期，不是定局。