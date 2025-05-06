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立夏後火運當頭！5生肖衝勁十足、3生肖心力交瘁「不如躺平」

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族工作順利示意圖。圖／AI生成
上班族工作順利示意圖。圖／AI生成

5月5日是節氣「立夏」，也是陽氣漸盛、萬物蓬勃之時，也是我們身心狀態悄悄轉變的節氣交接點。塔羅牌老師艾菲爾分享，十二生肖會在立夏後形成三種不同的能量方向，有人熱血爆發、有人躺平養氣、有人順勢而為，快參考生肖，找出最適合你的立夏應對策略。

【熱血爆發組】虎、龍、馬、猴、雞

屬虎的人在立夏之後行動力顯著提升，職場上適合爭取主導權，立夏的這股火能量正是虎最好的舞台。

屬龍者近日戰鬥力大升，精準認清目標，火力全開衝刺，但要注意過勞問題。

屬馬者進入超級社交期，人見人愛，常成為注目焦點。無論事業或愛情都有斬獲，機會多多。

屬猴的行動力與果斷表現突出，是展開新計畫的好時機。

屬雞者靈感湧現，創意源源不絕，適合發展與美學、內容、媒體相關的工作或副業。

【躺平養氣組】兔、蛇、羊

屬兔的人在這段期間情緒感受較強，容易因小事心煩，建議降低外務干擾，減少人際負荷，有助於情緒回穩。

屬蛇者可能在感情或舊事上感受到糾結，適合靜下來釐清思緒，避免衝動行動。

屬羊者則應正視身體傳來的疲勞訊號，若長期過勞，立夏後的身體反應會特別明顯，建議調整作息、專注修復，讓體力回穩。

【順勢而為組】鼠、牛、狗、豬

屬鼠者整體運勢平穩，適合默默耕耘，多做少說，穩健完成任務，在低調中累積實力。

屬牛的人學習力上升，若正在規劃考試、進修或技能提升，將進展順利，是加分期。

屬狗的人感情運平穩「小火升溫」，可深入了解對方，慢慢累積信任。

屬豬者的財運有小幅度提升，正財穩定，積少成多，以現有節奏前進，就能持續累積財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 立夏 過勞

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