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「這3天」生日的人鴻運當頭？ 財運到、人脈廣、投資運氣超好

聯合新聞網／ 綜合報導
初五、十六、二八日生日的人容易「財運當頭」。示意圖／AI生成
初五、十六、二八日生日的人容易「財運當頭」。示意圖／AI生成

許多人都希望有財運，能夠財源廣進。而生日如果是某三天的人，可說是「鴻運當頭」，賺錢很輕鬆，容易被財神眷顧，還能夠很有人脈，輕鬆掌握發財方式，甚至是投資有特別運氣，常常讓資產翻倍。

根據《搜狐網》指出，被財神眷顧的是「初五、十六、二八」生日的人，常常會有花開富貴的好兆頭：

1、初五

這天生日的人，彷彿被財神特別眷顧，他們天生就有敏銳的商業嗅覺。就像在茫茫商海中，他們總是能精準地嗅到那些隱藏著商機的氣息。無論是傳統的買賣，還是新興的產業，他們都能迅速抓住機會。憑藉著自己的聰明才智和果斷決策，錢包就像吹氣球一樣慢慢鼓起來啦！

2、十六日

陰曆十六出生的人有著一種與生俱來的貴氣。這種貴氣不只是外在的氣質，更是一種吸引財富的磁場。他們在人際互動中如魚得水，人脈就是他們的財富密碼。透過廣泛的社交，各種賺錢的門道自然而然地就找上門來了。而他們做事沉穩，一旦有了賺錢的機會，就能穩穩地把握住，讓財富穩穩地成長。

3、二十八日

二十八日出生的朋友，那真的是福氣滿滿。他們就像被幸運之神選中的寵兒，無論走到哪裡，好運都圍繞著他們。在工作上，總是能得到貴人相助，那些看似棘手的問題，都能迎刃而解。在投資理財方面，也有著獨特的運氣，輕輕鬆鬆就能讓資產翻倍。

不過除了每個月這三天出生的朋友以外，也能靠自己的努力，創造出好財運，輕輕鬆鬆賺錢，生日是一種美好的象徵與期許，每個人都希望自己鴻運當頭，若努力也能靠自我創造財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財神 財運

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