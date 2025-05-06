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立夏後火旺爆衝！5生肖要當心…鼠破財、豬有血光災、「這動物」宜先躺平

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為破財示意圖。圖／AI生成
圖為破財示意圖。圖／AI生成

5月5日立夏一到，時序就進入夏天了。命理師湯鎮瑋老師分享，「2025夏季五大生肖運勢要注意」，2025天干乙木，地支巳火，木火相生，而九運也是火運，所以都充滿火的能量，要注意情緒暴衝，避免衝動誤事說錯話。老師指出，火旺的季節，有五個生肖要更有耐心，多修智慧，不要急著做決定。

▍羊／別太急躁 先躺平沒關係

立夏開始，羊容易掉入陷阱，容易變成詐騙肥羊。如果聽見小道消息，不要心存貪念，就能平安度過。羊今年夏天沒有安全感，有時候會急著想翻身、想發財，千萬不要急著改變，心煩意亂反而有狀況。建議羊多修身養性，可以多閱讀、出去走走，不要盲目衝刺，或是急於追求成功，先躺平也沒關係。

▍蛇／有點勞碌命 去做就對了

立夏開始，蛇容易勞碌命，會覺得事情很多，可能家庭事業兩頭忙，很多事都要親力親為，建議蛇要順勢而為，接受勞碌的現實。遇到事情「做就對了」，先累積經驗，不要一直抱怨排斥。蛇需要以名帶利，先建立口碑，之後就有好運福報來。

▍鼠／注意節流 別盲目投資

立夏開始，鼠對金錢很焦慮，要注意節流，否則會覺得一直透支有破財現象。鼠不要亂投資，最好先留住現金，不要亂聽小道消息，不要亂借貸可能會被騙。鼠可以多行善布施，或是買小錢改頭換面，花在自己身上，都比盲目投資好。

▍馬／分身乏術 別貪多嚼不爛

立夏開始，馬運氣不錯，也有許多機會，無論家庭或工作，都有事情要忙，讓馬很有成就感。馬很想掌握一切，但卻分身乏術，建議馬不要貪多，先專心做某一件事就好，忙不過來時可以團隊合作，分享給其他人「有錢大家賺」會更好。馬要注意身體健康，避免過勞，或是傳染病、舊疾復發。馬會有驛動機會，可能出國、搬家、工作異動，但要注意健康，只作能力所及的事情。

▍豬／注意血光災 別沒事找事

立夏開始，豬要注意意外血光災，走路爬高爬低或是行車都要當心，可能生病需要開刀，或是因為健康問題破財。豬也要節流，注意意外開銷變多。建議不要做業外的事情，盡量只做分內的事情，否則容易有狀況，千萬別沒事找事做。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 立夏

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