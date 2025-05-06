曾命中花蓮、緬甸地震！命理師再示警「不用等7/5」：台灣恐再遇強震

全球近年來地震頻傳，台灣5日晚間再傳1小時連續8起地震，最大達芮氏規模5.9，曾算中2024年4月花蓮大地震、今（2025）年3月緬甸強震的吠陀占星專家李靜唯也再度發文，提醒星盤出現一巧合，未來幾天需特別注意，「大家最害怕的日本大地震恐怕不見得會在7月5日發生」。

李靜唯發文表示，5日晚間地震集中在花蓮外海，她查閱星盤後，發現了一個「很嚇人的巧合」。她指出，目前水星在雙魚座末端的「GandAnta」和土星羅喉金星合相，待7日早上7點左右，水星將進入牡羊座「GandAnta」跟太陽合相，同時與計都火星產生相位。

巧合的是，去（2024）年4月3日早上7點半花蓮大地震的星盤，水逆同樣進入牡羊座甘達，同時跟土星產生三分相，火星也跟太陽計都產生相位，差別只在這次「不是水逆」。

近來一直有預言提到7月5日日本將有大地震發生，但她始終對「預言能精細到幾點幾分」抱持疑惑，不過2025確實是地震好發年，吠陀占星3月30日至5月30日之間的Kala Sarpa Yoga，非常容易造成地球與人類間的陰陽平衡徹底崩塌，建議在5月9日之前，尤其是6日至8日間，花東外海地區要特別留意可能出現規模較大的地震，或強風暴雨、或人際關係的失控。

她強調，並非叫大家對7月5日放鬆警惕，而是短期內最需注意5月9日前的狀況，希望大家提前做好心理準備和防範措施，她由衷希望預測失準，「但事先預防總比事後被驚嚇來得好」。

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