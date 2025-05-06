冥王星逆行雙魚座…別再留戀過去！四生肖「感情斷捨離」更好的人在前方

冥王星逆行雙魚，代表需要清理最深層的情緒與課題。無論舊情人、糾纏不清的關係、過去的委屈，這段期間都容易躍上心頭，需要爬梳。塔羅牌老師艾菲爾分享，有四個生肖在冥王星逆行影響下，特別需要面對人際關係中的糾結與包袱，透過斷捨離，才能真正重拾內心自由平靜。

🐰 生肖兔：揮別錯的 才能和對的相逢

兔感性纖細，對舊情總是難以割捨。冥王星逆行期間，兔特別容易感傷過往的戀情，一則訊息、一場夢都可能喚醒塵封的回憶。建議兔這段期間，應停止對於「如果當初怎樣就好了」的執著，釋放內心的空間，並多多愛自己。要知道學會放手，就想梁靜茹的歌詞，「揮別錯的，才能跟對的相逢」，現在勇敢斷捨離，是為下一段幸福預留位置。

🐍 生肖蛇：斷開曖昧 重新找回自己

蛇外表冷靜，正因為太理智，內心藏有不少未解的情緒。冥王星逆行，蛇將再度面對舊關係，特別是那些「剪不斷、理還亂」的曖昧或舊情人。建議蛇好好清理感情的灰色地帶，別再當備胎，斷開那些無法給予承諾不夠真心的對象，你值得更好的對待。

🐴 生肖馬：拒絕內耗 告別不舒服的關係

冥王星逆行像面鏡子，映照出馬那些「其實已經無法互動」的關係。馬近期常因為人際關係感到壓力，也許是和朋友疏遠、感情上瓶頸，甚至是和家人失和，明明關係已經沒有意義，馬卻一直強撐。建議馬不妨趁著這段期間，好好檢視「應該留下哪些關係」，該放手就放手吧，不勉強、不內耗，才是對自己的尊重。

🐷 生肖豬：別再自責 療癒過去創傷

豬天性溫柔、心軟，特別念舊。冥王星逆行，會讓豬再次想起過往的情感遺憾，豬會自省，「我是不是哪裡做錯了？」、「如果我再努力一點就好了」，心中湧現自責與懊悔。請記住，愛情失敗，不一定是自己的問題，請停止內耗，學習對過去的情感溫柔說再見。趁著冥王星逆行清空情緒垃圾，只要面對放下，幸福就會慢慢靠近。

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