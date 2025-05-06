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博士星助攻！「四生肖」事業如有神助…努力被看見、升官又發財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為升職示意圖。圖／AI生成
圖為升職示意圖。圖／AI生成

2025年紫微斗數中的「博士星」發威，紫微斗數專家姚本軍老師臉書分享，有四個生肖將得到助力。「博士星」代表的不僅是學識與智慧，更是象徵「成績被看見、成果可轉化為權力與地位」。「博士星」具有強烈的正向推動力，會讓學習、進階發展都特別順利，也能在專業領域得到成就感。

🐰 生肖兔：全力衝刺 專業實力爆棚

今年兔會強烈感受到求知欲大爆發，無論學習或是職場進修，都動力十足。「我一定要更好」的心態，讓兔脫穎而出，也容易獲得上司賞識。不過，隨著實力上升，兔自信心也會跟著飆漲，可能會有太主觀、太強勢傾向，記得說話方式要柔軟一點，避免和團隊夥伴起衝突。建議要不要鋒芒畢露，才是真正高段位的職場表現。

🐷 生肖豬：責任提升 迎來升職機會

2025豬在職場中將肩負更多重責大任，專業影響力大幅上升，有望能主導專案、進入決策圈，甚至迎來升遷機會，這些機會，都是豬過去累積實力的展現。但要注意的是，當豬對工作期望值拉滿，若遇到瓶頸或質疑，就容易感到壓力，甚至有挫敗感。建議要多和夥伴互動，柔性溝通、適度釋壓，讓自己能穩定發揮。

🐶 生肖狗：人脈助攻 合作機會滾滾來

今年狗在人脈經營方面特別順風順水。朋友、前同事、舊識紛紛變貴人，一場聚會、一通電話，可能就開啟全新事業。特別在團隊合作或資源整合上，狗的能見度明顯提升。建議狗也要更懂得察言觀色，展現親和力，和伙伴互相成就，就能一起共同成長，開拓新舞台。

🐔 生肖雞：放眼遠方 開拓事業版圖

今年是雞打開格局、勇敢出走的一年，雞必須離開舒適圈，不管外派、跨區工作，還是挑戰全新領域，這些「移動中的機會」，都是讓雞專業升級的最佳契機。雞會接觸到許多不同資源、學會新技能，也可能建立異地的新舞台。建議雞不要急躁，要先穩住內心，面對每一次變動，都要做好計畫與準備，步伐別太急，就能掌握機運，交出漂亮成績單。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 紫微斗數

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