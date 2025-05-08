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周日歡慶母親節！「5星座媽媽」旺子女又會教…長大賺大錢、成為棟樑

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為母女相處示意圖。圖/ingimage
圖為母女相處示意圖。圖/ingimage

5月11日(周日)就是母親節了，在此祝天下媽媽們母親節快樂。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，5星座媽媽很會教小孩，長大能賺大錢成為棟樑，快看看都有誰上榜。

Top5：牡羊座媽媽／養出獨立自主小孩

牡羊座的媽媽特別不喜歡牽絆小孩，希望小孩從小就要獨立自主，並擁有商業頭腦不被騙，因此牡羊媽媽教導出來的小孩都特別獨立有創意，總能在團體中變成佼佼者，在工作中能被主管上司重用，甚至不斷加薪。

Top4：射手座媽媽／養出有很多貴人的小孩

射手座的媽媽比較開放，也很會跟小孩玩在一起，重視人際關係與重朋友的射手座，會教導小孩朋友人際關係要如何建立，要尋找什麼樣的朋友才能幫助自己，並且尋找對自己有利的朋友，因此小孩長大後都能靠朋友與貴人賺進大把鈔票。

Top3：巨蟹座媽媽／養出謙卑有禮小孩

巨蟹座的媽媽很顧家，心腸軟，凡事用愛的教育，因此巨蟹媽媽都會把小孩教養得很有禮貌，溫良恭儉讓，因此小孩長大後都很節儉持家，能從節省中存到很多錢，也能在老闆面前表現出謙卑，讓老闆給予高度肯定，進而升官加薪。

Top2：魔羯座媽媽／養出認真圓融小孩

魔羯座的媽媽愛很嚴格，也常會碎碎念，她們很懂做人處事，並且常懷有感恩的心，因此小孩從小就會學習媽媽的應對模式，不僅乖巧聽話，做人處事圓融和諧，也時常幫助身旁的友人，常讓老闆非常肯定，如果當老闆創業，也大多都能發大財，並且樂善好施。

Top1：天蠍座媽媽／養出勇於表達的小孩

天蠍座的媽媽講話非常直接，有什麼就說什麼，不會隱藏太多，只要小孩有錯，一定馬上就說，天蠍座的媽媽也希望小孩無拘無束，儘量做自己，也常會一語道破小孩的心結。另外，只要小孩被欺負，天蠍媽媽一定站出來挺自己的小孩，也會捍衛家庭，因此小孩長大後，也很勇於表達，很會捍衛權益，若是創業者，也能從媽媽那裡學會堅強與抗壓性，總是能在逆境中賺到大錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 母親節

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