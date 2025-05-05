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今天下午進「立夏」 四生肖忌暴飲暴食 注意「車關」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天下午進入立夏節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／AI生成
今天下午進入立夏節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／AI生成

今天下午1時58分會進入「立夏節氣，氣溫逐漸升高，會容易覺得煩躁上火、食欲下降，命理師楊登嵙說，此節氣有牛、蛇、猴、雞需留意健康，勿暴飲暴食，注意「車關（與交通有關的意外）」，也不能參加危險性活動，以免引發血光之災。

命理師楊登嵙分享，立夏屬於肝氣漸弱、心氣漸強，飲食應以偏酸為原則，補腎來助肝，強化胃腸功能，以抵禦接下來的暑氣的侵害，民眾也可在家自製醃嫩薑，既可暖胃且不會上火。

楊登嵙解釋，飲食應以順「心」為主，宜採取「增酸減苦、補腎助肝、調養胃氣」的原則，飲食宜清淡，多吃水果、蔬菜、粗糧。

楊登嵙建議，此節氣可多吃些節令時蔬鮮果，以涼性、溫性的水果例如蘋果、檸檬和番茄，避免吃冰鎮水果，不是時令的蔬果更不宜多食，才能顧好腸胃。飲食方面，盡量以清淡、少鹽、少油的烹調方式為主，減輕身體負擔。立夏後血熱會給人帶來很多不適，氣虛血熱會影響人的消化功能。每頓飯不要過飽，給胃留下足夠的蠕動空間。

楊登嵙指出，立夏因天氣燥熱，要適時調整心情，避免抑鬱或暴怒，因此養生若能做到「戒怒戒躁」，忌大喜大怒，要保持精神安靜，情志開懷，心情愉快，安閑自樂，笑口常開；如果心情煩悶時，也要適時的宣洩，體內紊亂的氣機宣洩平和，就好像身體在外感受大自然般舒暢。氣順轉化成能量，身心舒展，自然能入靜，夏天養心入靜也等於入了佳境。

立夏 節氣

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