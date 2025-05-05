唐綺陽星座運勢週報：天秤感情出狀況 魔羯工作運氣旺

立夏在古人來說代表的是，告別春季，夏季即將開始與到來。古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始,農作物將要進入繁衍，旺盛生長的重要節氣。究竟立夏有什麼要注意的習俗與禁忌呢？

2025-05-05 08:00