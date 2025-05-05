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唐綺陽星座運勢週報：天秤感情出狀況 魔羯工作運氣旺
【唐綺陽星座運勢週報5/5-5/11】
星象影響：水星衝刺、水星進金牛
本週水星衝刺，週六前牡羊座是話題焦點，眾人關注頭、臉問題及關心兒童議題。水星進金牛，大眾在乎金錢數字及理財狀況。
12星座個別影響：
牡羊：過度樂觀容易受挫折；感情撒嬌要找對時機
雙子：外部敵意需積極對抗；感情不建議太過讓步
天秤：已過勞需適時分擔出去；感情因太忙出狀況
水瓶：多注意健康小心掛病號；感情氛圍有些冷淡
金牛：原有計畫恐臨時變卦；感情別展現驕傲一面
獅子：未來計畫仍持續醞釀中；感情適合遠距關係
處女：有金錢資源方面困擾；感情受生活習慣影響
射手：為促進工作需多配合；感情需適應對方個性
巨蟹：困境迎來轉機需把握；感情避免走浮誇路線
天蠍：爭取權益收穫好消息；感情上渴望取得公平
魔羯：工作發揮強項運氣旺；感情有機會一見鐘情
雙魚：事業開始收尾要穩住；感情可接受對方建議
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