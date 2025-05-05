快訊

40歲許瑋甯懷孕了！秘藏孕肚4個月 母親節前夕晉升準媽咪

澳洲冷凍豬腳驗出萊劑 在野質疑：美國萊豬輸台敲門磚？

萬物的終結：現代科學如何理解宇宙「最終結局」？

聽新聞
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：天秤感情出狀況 魔羯工作運氣旺

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報5/5-5/11】

星象影響：水星衝刺、水星進金牛

本週水星衝刺，週六前牡羊座是話題焦點，眾人關注頭、臉問題及關心兒童議題。水星進金牛，大眾在乎金錢數字及理財狀況。

12星座個別影響：

牡羊：過度樂觀容易受挫折；感情撒嬌要找對時機

雙子：外部敵意需積極對抗；感情不建議太過讓步

天秤：已過勞需適時分擔出去；感情因太忙出狀況

水瓶：多注意健康小心掛病號；感情氛圍有些冷淡

金牛：原有計畫恐臨時變卦；感情別展現驕傲一面

獅子：未來計畫仍持續醞釀中；感情適合遠距關係

處女：有金錢資源方面困擾；感情受生活習慣影響

射手：為促進工作需多配合；感情需適應對方個性

巨蟹：困境迎來轉機需把握；感情避免走浮誇路線

天蠍：爭取權益收穫好消息；感情上渴望取得公平

魔羯：工作發揮強項運氣旺；感情有機會一見鐘情

雙魚：事業開始收尾要穩住；感情可接受對方建議

唐綺陽 星座運勢 獅子 生活習慣

相關新聞

今天下午進「立夏」 四生肖忌暴飲暴食 注意「車關」

今天下午1時58分會進入「立夏」節氣，氣溫逐漸升高，會容易覺得煩躁上火、食欲下降，命理師楊登嵙說，此節氣有牛、蛇、猴、雞...

5月5日「立夏」吃蛋！四大禁忌曝…不能坐門檻、正門口恐惹怒神明

立夏在古人來說代表的是，告別春季，夏季即將開始與到來。古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始,農作物將要進入繁衍，旺盛生長的重要節氣。究竟立夏有什麼要注意的習俗與禁忌呢？

唐綺陽星座運勢週報：天秤感情出狀況 魔羯工作運氣旺

本週水星衝刺，週六前牡羊座是話題焦點，眾人關注頭、臉問題及關心兒童議題。水星進金牛，大眾在乎金錢數字及理財狀況。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」運勢強盛：滾滾財源來

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要透過專業及親切的談吐，就能令自己的業績蒸蒸日上，有人則是面帶微笑，就能讓滾滾財源流入自己的口袋中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／天秤今天工作很重要 學會調整放鬆

2025-05-05牡羊座短評：遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。【整體運】今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。

5月份生命靈數分析：2號人有突然的桃花 4號人事業有架空危機

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。