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立夏運轉乾坤！「5大幸運生肖」即將翻身 財運愛情全開掛

聯合新聞網／ 邱彥龍
圖／ingimage
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5月5日(週一)進入立夏，純陽之氣，適合革除小人跟陰邪，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有5大幸運生肖，立夏期間特旺、運轉乾坤，其中生肖鼠者財運亨通；屬雞者走人緣運跟桃花運；生肖狗者靠名氣得到財富；屬猴的幸運之神相隨，生肖者提升親和力、可以更容易為自己的荷包進帳。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(5/5至5/21) 走旺運的5生肖分別是：

Top5 ： 豬

屬豬的朋友，這段時間要提升自我，同時把自己理順，改變舊有的習慣與個性，屏除拖延與固執陋習，學會給別人面子，提升自我的親和力，積極主動而不好鬥，對財運會有良好的提升，也比較容易快速進帳。

Top4 ： 猴

屬猴的朋友，這段時間幸運之神相隨，在事業上給人專業印象，人際方面也相當討喜，雖然會受到舊有弊端壓制，但只要改變自我或者突破瓶頸，就可無往不利，記住說話不要太衝動或犀利，不僅傷人傷己，還會惹來災禍，得不償失。

Top3 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間容易靠名氣得到財富，暗地裡人氣旺，突如其來的花費會增加，線上事業盡量轉往線下成交，機率會很大，只要講講話就來財，靠嘴巴賺錢。

Top2 ： 雞

屬雞的朋友，這段時間會受人矚目，好壞名聲提昇都很快，多參加社團跟朋友聚會，專心在事業上努力，人氣旺又討喜，會有突然的財運，財富有意想不到的擴張，桃花運、人緣運強，唯一要注意的是出外交通，儘量遵守法規，否則容易收到罰單。

Top1 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段時間所有事情都需要暗地運作，包含溝通與談判，固然財富方面會有壓力，但第六感很準，積極的將事情處理好財運就會很旺，但內部問題要先理順並定下規矩，財運才能亨通。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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邱彥龍

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