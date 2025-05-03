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一般男人搞不定的3星座女！聰明、驕傲、情緒起伏大 沒兩把刷子別靠近

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
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在感情世界中，有些星座女生就像璀璨又難以捉摸的星辰，不是不美，而是太有個性、太自由，讓一般男人往往招架不住。她們或花心、或傲嬌、或情緒難測，對愛情有著獨特的節奏與標準，一旦處理不當，戀愛就可能像踩進迷宮一樣出不來。「搜狐網」列出，有3星座的女生正是如此，傲嬌又性格多變。

雙子座女生：變化如風、自由如蝶

雙子女就像風一樣飄忽不定，也像蝴蝶一樣總是追逐新鮮感。她們好奇心強、思維活躍，每天都有新想法、新情緒，今天還熱情滿滿，明天可能就冷若冰霜。若男人用一成不變的浪漫手法想讓她安定下來，往往只會感覺越追越遠。她們要的不是溫吞的深情，而是能與她在腦力和生活節奏上同步，一起玩、一起成長的伴侶。

獅子座女生：驕傲如陽、自帶氣場

獅子女天生自信又驕傲，自帶氣場，像太陽一樣閃耀、吸睛卻也帶點距離感。在戀愛中，她們要的是並肩作戰的靈魂夥伴，而不是只會點頭說「好」的跟隨者。太普通、太無聊或太膽小的男人，很難吸引她們的目光。她們欣賞的是內外都強大，既懂尊重又能給她舞台的男人，否則她的熱情很快就會熄火。

雙魚座女生：多情如海、浪漫難測

雙魚女的情緒像海一樣深不可測，有時溫柔如水，有時又波濤洶湧。她們情感豐富，思緒細膩，愛幻想也容易受傷。在愛裡，她不是故意情緒多變，而是需要一個懂她情感頻率、能包容她浪漫與脆弱的人。沒有耐心的男人，很容易在她情緒起伏的浪潮裡迷路；而真能懂她的人，則會發現她像童話裡的美人魚，值得用心去守護。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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通常來說，參加長途的徒步進香必須事先報名，廟方一般會提供一份識別用的臂章及帽子，讓參與進香的信眾佩帶臂章，方便互相照顧與認識彼此，進香沿途要配合交通指揮，並留意周遭行路的安全。一般而言，進香團約可分為三個區段：最前面是頭旗與媽祖神轎，後面則緊隨徒步進香隊伍；隊伍後方為廟方車隊，最後是隨香的車隊。

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