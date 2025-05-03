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5月轉運當頭！這幾個生肖默默暴富、迎來全方位好運

聯合新聞網／ 綜合報導
4個生肖能在五月悄悄翻身、默默變富！圖／AI生成
4個生肖能在五月悄悄翻身、默默變富！圖／AI生成

進入五月，春意漸濃，似乎連空氣中都開始飄散著轉運的氣息。有些平時低調的生肖，本月將迎來意想不到的財氣與好運，無論是正財、偏財，甚至人際或感情，都將全面開花。「搜狐網」指出，這4個生肖能在五月悄悄翻身、默默變富！

生肖鼠：默默拚搏，財運一路綠燈

屬鼠的朋友，本月正是你們「實力逆襲」的好時機！平日謹慎節儉的你們，在五月將迎來正偏財雙豐收。工作上表現亮眼，獲得主管肯定，有機會爭取升遷與獎金；偏財方面也頗有斬獲，小額投資、抽獎或臨時機會都可能意外進帳。建議屬鼠的朋友保持低調，穩健規劃財務，才能讓這波財運走得更長久。

生肖蛇：運勢翻紅，貴人與財富接連報到

過去幾個月感覺事事受阻的屬蛇者，5月將明顯感受到好運降臨。無論是職場還是財運，皆有大幅提升，工作表現出色，容易獲得賞識與合作邀約。財運方面收入逐漸穩定，有望藉由新計畫或合作案增加額外進帳。單身者的桃花運也不容小覷，有機會因社交或聚會邂逅理想對象。

生肖豬：福氣滿滿，好運不費吹灰之力

屬豬的朋友在五月可說是「躺著也有錢進來」的代表。工作方面，有貴人相助，許多原本需要親力親為的任務可望順利推進；偏財方面表現特別強，有機會從投資、抽獎或兼差中獲利。建議把握運勢高峰期，積極出擊才能將這波福氣轉化為實際收穫。

生肖虎：重拾掌控，財運事業雙收

屬虎的朋友在5月迎來轉運時刻。過去陷入忙亂或感情困擾的你們，終於脫胎換骨，重拾主導權。職場上展現強大領導力，不但能帶動團隊，更獲得客戶與上級的信任。正財穩定、偏財驚喜不斷，是創造財富的絕佳時機。建議保持穩健步伐與謙遜態度，才能長期保有好運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

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通常來說，參加長途的徒步進香必須事先報名，廟方一般會提供一份識別用的臂章及帽子，讓參與進香的信眾佩帶臂章，方便互相照顧與認識彼此，進香沿途要配合交通指揮，並留意周遭行路的安全。一般而言，進香團約可分為三個區段：最前面是頭旗與媽祖神轎，後面則緊隨徒步進香隊伍；隊伍後方為廟方車隊，最後是隨香的車隊。

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