本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「1職業」運勢強盛：滾滾財源來

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要透過專業及親切的談吐，就能令自己的業績蒸蒸日上，有人則是面帶微笑，就能讓滾滾財源流入自己的口袋中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／聯合新聞網

第五名：血型O型+生肖屬豬

在工廠上班，往往需要專注的集中力，以及不斷電的體力，一段時間下來，難免有些疲憊，但是本周的你，可千萬別懈怠，在這段時間裡，有機會成為代理主管，能夠握有一些實權，但相對來說，也需要扛起責任，只要能夠不出差錯，就能得到提拔，有機會晉身為正式主管，替自己升職加薪。

第四名：血型B型+生肖屬雞

無論從事哪種工作，都有其辛苦跟壓力，都是為了生活而奔波忙碌，而本周的你，生活雖然一樣需要不停地付出，但是老天爺卻也正在關注著你，已經悄悄的讓財神爺偷偷接近你了，在這段時間裡，趕快懷抱著希望，去買幾張彩劵，就有機會得到眷顧，獲得一筆不錯的收益。

第三名：血型AB型+生肖屬虎

如果你是業務相關人員，特別是醫療類型，例如醫美或健康檢查等相關工作者，在本周會有很不錯的運勢，在這段時間裡，說話有說服力，客戶也很容易接受你的建議，因此可以勇敢地多向外開發，透過專業以及親切的談吐，就能讓客戶買單，同時也令自己的業績蒸蒸日上。

第二名：血型B型+生肖屬羊

人們對於生活品質的要求不斷提高，在居住或工作環境上也變得相當注重，如果你是室內裝潢業者，本周是非常重要的一周，在這段時間裡，會有許多客戶因緣際會地前來詢問，請把握每一位客人，千萬不要以為對方只是隨口問問，只要你用熱誠去面對，提供最好的建議，就能在短時間內賺進大把鈔票。

第一名：血型A型+生肖屬牛

如果你是開店的生意人，無論是哪一種類型，本周的運勢都非常強盛，尤其是餐飲業，在這段時間裡，會有幾天的生意量直直往上衝，讓你忙得不可開交，雖然辛苦，但收穫豐盛，只要你記得面帶微笑，服務好每一位客人，就能讓滾滾財源，不斷的流入自己的口袋中。

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