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嚴肅點！這四大星座男千萬別跟他們開玩笑 臉皮極薄但爆發力強

聯合新聞網／ 綜合報導
四大星座男生對於玩笑的容忍度極低，一旦被開玩笑後，因為容易解讀為不尊重自己，加上內心敏感，恐會引發不小的大波浪。示意圖／ingimage
四大星座男生對於玩笑的容忍度極低，一旦被開玩笑後，因為容易解讀為不尊重自己，加上內心敏感，恐會引發不小的大波浪。示意圖／ingimage

根據大陸搜狐報導，四大星座的男生對於玩笑的容忍度極低，一旦被開玩笑之後，因為臉皮極薄容易解讀為不尊重自己，加上內心敏感，恐會引發不小的大波浪。

一、處女男

因為對任何瑕疵都會感到難以忍受，天生追求完美的他，一旦有人拿他們的缺點開玩笑，處女男便會立刻變得嚴肅，甚至會直接反擊。就處女男來說，玩笑的本身通常會被解讀為對他們尊嚴的極度不尊重。

二、摩羯男

摩羯男個性十分務實，基本上對任何不切實際的玩笑都是無法接受的。一旦有人試著想對他們開玩笑，摩羯男可能會直接指出問題所在，進而與開玩笑者發生爭執。

三、天蠍男

天蠍男經常將強烈的情感隱藏在內心深處，一旦有人以玩笑話觸及敏感點，他們會一下子變得非常憤怒，並且爆發出強烈的情緒。即便看似最輕微的玩笑，在天蠍男的心中，都有可能成為心中的一根刺。

四、雙魚男

雙魚男容易受到他人情緒影片，在富有同情心的人格特質驅使下，一旦有人想以他們脆弱之處開玩笑，雙魚男都會因此顯得極度受傷，甚至可能會因為一句玩笑話，而從此疏遠對方。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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