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5月報稅季來了！「12星座省錢妙招」讓你受用一整年

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／AI生成
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5月報稅季來了！如果不想讓錢包變成空空的悲傷收納袋，就要懂得從日常生活中處處精省，就算窮也要窮得有技巧。

每個星座都各有特性和喜好，想要精省的關鍵字也不同，「12星座省錢妙招」一定要仔細看，除了難熬的5月，一整年應該都能派上用場！

●牡羊座：性格衝動、愛冒險、喜歡新鮮感

提醒：避免因一時興起就刷卡購物，養成「冷靜24小時再決定」的習慣。

關鍵詞：延遲滿足 = 少後悔。

省錢妙招：

★ 刷卡或付款設定「冷靜提醒」通知，多一個步驟思考。

★用「願望清單」代替立即購買，隔天再看一次，只留下真心想要的東西。

★設定「月度挑戰」，每個月省下一筆衝動購物費，轉為投資或儲蓄。

●金牛座：享樂派、重視物質品質

提醒：精品可以存錢買，但要設定購物預算，別因小折扣就失控爆買。

關鍵詞：理性投資、追求CP值。

省錢妙招：

★每次購物堅持比較3家價格，找到最高CP值再出手。

★練習「分期儲蓄」目標，例如想買精品包就先存到全額。

★自煮美食取代高級餐廳，用心生活一樣有儀式感又省荷包。

●雙子座：喜新厭舊、容易3分鐘熱度

提醒：買東西前問自己「我能用超過3次嗎？」，避免累積一堆閒置品。

關鍵詞：關掉誘惑源。

省錢妙招：

★善用「二手市場」循環興趣用品，既能嘗鮮又不浪費錢。

★設定「冷卻期」機制，例如買衣服、電子產品要等一週後再決定。

★取消推播通知、減少逛購物網站的時間，用「購物筆記」記下真正需要的東西。

●巨蟹座：愛家戀舊、重視安全感

提醒：送禮給家人朋友很好，但記得「心意大於金額」，手作禮也很棒！

關鍵詞：愛要有預算。

●省錢妙招

★設立「送禮基金」限額，避免感情用事超支。

★自己做便當取代外食，省錢又吃得健康。

★規劃「家庭緊急金專戶」，減少因突發狀況亂花錢的焦慮。

●獅子座：愛面子、重視排場與光鮮亮麗

提醒：社交場合要適度精選，別為了撐場面常常搶著請客、超出自己負擔。

關鍵詞：帥／美也要理財。

省錢妙招：

★社交場合設定「預算天花板」，帥氣請客但不讓自己破產。

★建立「形象基金」，每月定額支出在外貌，其他花費就要克制。

★蒐集高CP值精品折扣資訊，聰明消費。

●處女座：追求完美、務實理性

提醒：追求完美OK，但買東西前分清「需要」與「想要」，不需要的就別買。

關鍵詞：夠用就好、囤貨不省錢。

省錢妙招：

★建立「花費評估表」，包括必要性、頻率、CP值等，幫自己篩選消費。

★盤點重複性物品，避免「理性爆買」。

★培養比較型消費習慣，養成比價、比功能、比持久度的本能。

●天秤座：愛美的優雅派、容易陷入選擇障礙

提醒：設定明確購物清單，避免在各種選項中失心瘋亂買。

關鍵詞：不一定每樣都要有。

省錢妙招：

★購物前先列出「絕對必要」vs「加分項目」清單，並設下購物時間限制，強迫自己做出斷捨離。

★衣櫃建立「基本款核心單品」，搭配百變，不用一直買新衣。

★練習「只買一樣最愛的」，減少因選擇焦慮而多買多後悔。

●天蠍座：深沉神秘、愛專注投資

提醒：投資自己的興趣很好，但記得量力而為，別一口氣砸大錢。

關鍵詞：掌控感比爆花更爽。

省錢妙招：

★設立「犒賞帳戶」，限定額度進行小奢侈，避免突發性的一擲千金。

★深入了解各種理財產品，選擇適合自己的長期投資。

★練習「一次性好物投資」，與其反覆換，不如一開始就買到耐用款。

●射手座：自由派、愛旅遊與玩樂

提醒：旅行前先擬定完整預算，別到處加行程、加購物，讓荷包失血。

關鍵詞：自由有代價，存了更安心。

省錢妙招：

★出門玩設定「每日花費上限」，一超出就自我懲罰（例如取消買手搖飲、甜點等）。

★訂便宜機票與住宿前，記得多比價、早鳥搶優惠。

★每月自動轉帳到「旅遊基金」，先存再玩。

●摩羯座：穩重務實、重視效率與目標

提醒：有目標很好，但別只為了累積資產硬撐，適度留娛樂預算紓壓也重要。

關鍵詞：效率≠花大錢。

省錢妙招：

★制定「3年財務計畫」，每個月按目標存下固定比例金額。

★訂定「效率預算表」，分辨什麼值得加價、什麼能慢慢來。

★學會「適時放縱」，偶爾小花一筆錢，防止因過度壓抑而爆發亂花。

●水瓶座：喜愛新奇、特立獨行

提醒：創新投資要理性評估，不要因為「看起來有趣」就投入大筆金錢。

關鍵詞：理智對抗「科技／潮流燒」。

省錢妙招：

★自創「非主流省錢法」，例如自製禮物、DIY改造小物等。

★用「無消費日」挑戰自己，每月設定幾天不花一毛錢。

★用「冷靜比對表」評估新奇產品的用途與持久性。

●雙魚座：感性消費、容易心軟

提醒：感動的當下別亂刷卡，學會用小額消費取代大額浪漫，日積月累差很多！

關鍵詞：情緒≠需要。

省錢妙招：

★購物時練習「現實問答」：「我真的需要它嗎？」

情緒低落時避開購物平台，用「情緒日記」取代購物慰藉。

★定期設定「感性預算」區塊，超過就要停手，防止感情用事爆刷卡。

圖／記者陳立儀製表
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