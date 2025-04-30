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談判大師！4星座敢開口為自己加薪...雙子見招拆招、他用數字說話

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師分享4個能為自己爭取加薪的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師分享4個能為自己爭取加薪的星座。圖／AI生成

有些人生來就具有洞察人心、觀察敏銳的能力，懂得為自己爭取好處。星座專家艾菲爾老師在臉書分享4個能為自己爭取加薪的星座，在水星與冥王星呈現六分相的時間內，不僅邏輯清晰，更能勇敢開口爭取更好的待遇，請參考太陽、上升星座。

天蠍座／洞察心理 掌握主導

天蠍座擅長觀察細節，擁有察言觀色的能力，此外說服力也非常強，在薪資談判時，能夠利用策略掌握主導權，在此期間，更有膽識開口要求，能夠用績效說服主管，句句話語都有份量，建議整理自身的成果，勇敢提加薪的建議，會得到意想不到的結果。

處女座／數據為王 邏輯清晰

處女座本來就擅長用邏輯解決問題，在此期間，能夠收集到更完整的資料，結合犀利的言語，為自己爭取加薪福利，此外，理性的「精準提案」也能受到主管青睞，讓他人佩服你的專業，建議可以模擬談判場警，制定對話策略，就能獲得相對應的回報。

摩羯座／強勢主張 無法拒絕

摩羯座在水星與冥王星六分相的時間內，能夠擁有低調且強勢的說服能力，每一字每一句都經過計算，讓人無法拒絕，加上摩羯座本就很執著目標，理性的言語能幫助你「一針見血」提出要求，建議可勇敢說出自己能在未來創造的價值，獲得更多資源。

雙子座／溝通高手 腦袋靈活

雙子座擅長與他人溝通，此段時間內，表達的言語將更有深度，能夠在談判薪資時「見招拆招」，知道進退的時機點，甚至利用幽默驅散緊張感，用最輕鬆的口吻，說最有說服力的話，讓主管拒絕不了。建議可將成果塑造成故事的方式，過程中丟出問題讓主管思考，便能獲得應得的報酬。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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