勞動節你累了嗎？四生肖最近容易過勞...馬行程太滿、這動物別一心多用

今天是五一勞動節，面對壓力和挑戰，除了努力付出外，也要注意不要過於勞累。星座專家艾菲爾老師在臉書分享四個容易過度勞累得生肖，提醒民眾在忙碌之餘，也要好好愛護身體。

生肖虎／拚命三郎 壓力易爆發

屬虎的人無論在工作、學業或是家務上都很拼命，不容許自己鬆懈，此特質容易忽視身體健康，未來3個月隨著工作量增加，會產生焦慮感、抵抗力下降，容易患上疾病，建議每天留下30分鐘休息身心，不要一直硬撐，規律作息才是良策。

生肖馬／越忙越嗨 身體拉警報

屬馬的人行動力非常旺盛，一天行程經常拉滿，認為多做沒關係，但長期下來會讓身體吃不消，未來3個月的壓力持續疊加，導致失眠或腸胃不適，建議可以為自己設定一天當「休息日」，讓自己好好放鬆，也要多攝取蛋白質、高纖維的食物補充營養。

生肖猴／分心太多 透支體力

屬猴的人近期腦力特別旺盛，會想要做很多事，但也是因為太貪心，導致什麼事都無法完成，陷入沒時間休息的惡性循環，長期累積疲憊，也容易造成情緒波動大，而身心俱疲，建議做事排好優先順序，不要什麼都要抓在手裡。配合規律運動、補充營養素，保持身心健康。

生肖狗／壓力堆積 體力下滑

屬狗的人責任感很強，常扛起工作與家庭的責任，再疲憊也會咬牙堅持，持續下來會耗費大量體能，容易出現提不起勁的情形，建議可以適當求助身邊的人，不要什麼事都自己承擔，安排瑜珈、散步等運動也能釋放壓力。

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