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5月5日迎立夏！這樣吃+這樣做…補氣招財變瘦一次滿足

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家柯柏成分享數種立夏時的「開運」方法。圖／AI生成
命理專家柯柏成分享數種立夏時的「開運」方法。圖／AI生成

立夏是夏天的第一個節氣，「立」有開始的意思，即代表夏季的開始，時間為5月5日下午13時56分57秒，此時陽氣旺盛、萬物興榮，命理專家柯柏成在臉書發文，分享數種立夏「開運」方法，分為飲食和風水方面，幫助民眾提升好運、增強能量。

▍立夏必吃這些

1 吃立夏蛋

柯柏成指出，吃「立夏蛋」可以補氣、預防中暑，更寓意圓滿無缺，建議可以吃水煮蛋，或是便利商店的茶葉蛋也行。

2 吃紅色食物

紅色食物象徵五行的「火」，能夠補心，建議可吃紅豆、紅棗、番茄等紅色食物。

3 吃清淡蔬果

吃清淡的當季蔬果，諸如苦瓜、綠豆、蓮子能解屬，維持身心平衡。

▍立夏風水布局

1 整理這方位招財

柯柏成建議，立夏時清理家裡南方的方位，因為立夏火氣旺盛，整理南方，保持明亮。還可再南方放置花瓶，裝著黃玫瑰，增加財運。

2 掛艾草顧健康

在門口懸掛艾草或香包可以驅逐蚊蟲和濕氣，增強健康運，建議也可提前做好。

3 開窗迎朝陽 吸正能量

在早上7點到9點打開窗戶，迎接陽光，吸收陽氣可增加正能量。

▍立夏宜減重

柯柏成也提到了古時的「秤人」習俗，相傳是三國時代趙子龍在立夏保護幼主阿斗回江南，因擔心阿斗被後母孫尚香虐待，因此在孫尚香面前給阿斗秤體重，經過相傳演變，成為了秤人的習俗，通過秤重來祈求健康。建議想減肥的民眾「立夏」可站上體重機，制訂減重計畫，重拾好身材。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立夏 開運

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