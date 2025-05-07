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不再傷神！3星座2025年能挺過難關...雙子要轉念、Top 1要放下執著

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個今年能挺過難關的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個今年能挺過難關的星座。圖／AI生成

人生中勢必面臨許多挫折，如果能順利挺過去，在心態上勢必會有所成長。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年能挺過難關的星座，請參考太陽、上升星座。

Top 3 雙子座／轉念一瞬 好運自然來臨

雙子座近期的負面聲量可能會比較多，但只要轉念一瞬，改變自身的一些想法或行動，山不轉人轉，好運自然會到來，只要改變心態，就能克服各種難關，不再傷神。

Top 2 摩羯座／苦盡甘來 堅持就是力量

摩羯座過去會有較多磨難，但只要堅持下去，就會「苦盡甘來」，堅持是一種信仰也是力量，長時間的信念是非常穩定的力量，堅持到最後，一定穿過黑暗的隧道，迎向光明。

Top 1 天蠍座／放下執著 重生就在眼前

天蠍座今年會覺得時間很緊湊，但卻還有很多事沒做，如果會感到壓力或挫折，不用逼自己所有事都要親力親為，應該放下執著，重生的能量就在眼前，在生活中也可做些調整，放下與自己無關的事，就能挺過難關。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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