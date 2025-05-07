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好運來襲！2025年「三生肖X出生月份」運勢順風順水...猴事業突進、他財庫大開

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家廖翊樺在節目中分享2025年運勢超順的3生肖命格。圖／AI生成
命理專家廖翊樺在節目中分享2025年運勢超順的3生肖命格。圖／AI生成

無論在事業或感情上，人們總是會期望自己能一帆風順。命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》中分享2025年運勢超順的3生肖命格，不僅能在職場中獲得幫助，財運也會顯著提升。

TOP 1 生肖牛（農曆11月生）／齊心團結 家運興旺

此命格的人今年會有長輩貴人的幫忙，如果有置產、裝潢房子的計畫，都會有熱心的長輩出面協助，幫你完成「成家立業」的夢想，在婚姻中，如果之前有口角糾紛，也會得到貴人的幫助，讓家庭更加和諧，誤會都能順利解開。

TOP2 生肖猴（農曆4月生）／官星得位 事業突進

今年事業會突飛猛進，會有長輩看到你的能力，想辦法提拔你，過去所有的努力都會被看到，此外，在職場上更會遇到貴人和資源，能夠更好的幫助到你，事業自然特別順暢。

TOP3 生肖龍（農曆8月生）／財星當頭 偏財入庫

今年此命格的人財運特別順，每個人或多或少都有財庫，但不一定能拿到裡面的財，今年你能夠獲得打開財庫的「鑰匙」，拿到裡面的錢，如果有投資理財的計畫，可以多加嘗試，但不要去賭，做好理財規劃才是重點，也不要錯過任何對獎的機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 財運

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