跟媽祖進香！虔誠三星座必得護佑…巨蟹都為家人、「第一名」心誠則靈

最近白沙屯媽祖「粉紅超跑」出巡，不少信徒跟著進香，祈求媽祖賜福。生活或心靈有取所祈求，虔誠祭拜神明往往能得到意想不到的幫助。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個虔誠神明庇佑的星座，只要虔誠，神明就會回應你的請求，請參考太陽、上升星座。

TOP 3 巨蟹座／敬神重儀 庇祐常隨

巨蟹座非常重視敬神的科儀，也經常去寺廟祈福，不管是到寺廟或教堂，都是為了家人祈福，很敬重神明，用最虔誠的心將神明的能量帶給家人。

TOP 2 雙魚座／信仰堅定 感應特強

雙魚座在平靜或是冥想時，或許會聞到一些氣味、聽到一些聲音、看到一些畫面，這些都是跟神明的連結，會感受到物質世界外的能量，只要秉持虔誠的心，神明也會保佑你。

TOP 1 處女座／心誠則靈 誦經不懈

處女座獲得神明保佑跟性格有關，無論是何種宗教，都會虔誠的信仰心中的神明，心誠則靈，勢必能得到神明的保護。

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