翻開這張牌，看看5月第一個找上你的好消息是什麼？

五月是個介於春天尾聲與初夏交會的月份。此時的你，是否也感受到身心能量在悄悄轉變？有些事正在結束，有些事悄悄發芽，這個月，宇宙會引領你進行一場與自己深度對話的旅程。科技紫微網將透過塔羅占卜，為你找到自己的節奏與方向。

【占卜小提示】：

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的5月運勢如何？」

3、憑直覺選擇最吸引你的一組牌。

圖片來源：科技紫微網

【占卜結果】

牌組1：權杖十、寶劍九、皇后

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「壓力過大，請找回自我照顧的節奏。」



月初：你可能感到壓力重重，生活節奏緊湊，內心一刻不得閒。來自工作、家庭、人際間的責任讓你身心俱疲，甚至夜裡也難以安眠。你可能在咬牙撐著，卻忘了最需要被照顧的是自己。此時，別再硬撐，學會說「不」是你當下最需要的功課。



月中：情緒波動變得明顯，有些煩惱讓你夜深人靜時特別放大。身邊也許沒有人能真正理解你，但這並不代表你是孤單的。請嘗試將注意力轉向身體與內在，安排一場與自己對話的小旅行，或單純的放鬆午後，將成為你重新找回力量的起點。



月末：你會慢慢意識到，生活不需要如此拚命，也能活得很好。這個月末，將是一段滋養自我、重拾感受的時間。你會發現自己渴望創造美好生活的能力正在甦醒，一場溫柔的轉變正悄悄展開。



5月可能發生的事：

1、睡眠品質下降，身心俱疲。

2、與長輩或上司就責任分配有摩擦。

3、開始接觸芳療、瑜伽或自我療癒活動等方式來安定心神。

4、被迫放下一段讓你過度付出的關係。

5、透過照顧自己重新認識「愛」的定義。

牌組2：寶劍騎士、錢幣三、世界

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「勇敢追夢，專業合作成就圓滿。」



月初：你如同注入了燃料，全速前進。對未來有明確藍圖，做事果斷、目標清晰，是開創的最佳時機。不過你也容易太急躁，記得別忽略細節與合作夥伴的感受，否則再棒的計畫也會有漏洞。



月中：你與團隊默契逐漸加深，合作氣氛良好。不論是工作專案、創業計畫，或是某項技能的學習，皆會有不錯的進展。人際關係方面，也能在專業領域拓展新的連結，別低估你目前展現出來的影響力。



月末：你將迎來一個階段性的圓滿。不論是完成一項大型任務、拿到證照，或是順利結束一段重要合作，這一切都讓你感到成就滿滿。也是非常適合規劃長途旅行或新生活階段的時機。



5月可能發生的事：

1、接到新專案或職務調動通知。

2、與團隊共事順利，表現突出。

3、工作成績受到肯定與獎勵。

4、完成一段學習課程或專案進度。

5、思考出國或搬家等人生轉移計畫。

牌組3：死神、審判、女祭司

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「轉化與覺醒之月，內在直覺引路。」



月初：你正在經歷某個重要轉折，可能是某段關係的結束、一份工作的辭職、或是告別一段舊有生活習慣。雖然感覺沈重，但這樣的轉變對你而言，是必要的。這也是釋放與重生的第一步。



月中：你會開始看清楚內心真正想要的是什麼。一些原本模糊的感覺開始明朗，過去逃避面對的事情，也將浮上檯面。這段期間，直覺力會變得特別強大，建議你花時間獨處、冥想或寫日記，聽聽內心的聲音。



月末：進入一種沉潛期，不再急於外求，而是更多往內在探索。你的情緒變得穩定且敏銳，能準確感知人心。即使外在變化未明，你的內在已默默完成一次重大蛻變。



5月可能發生的事：

1、結束一段長期關係或合作。

2、決定重新規劃人生路線。

3、開始接觸心靈相關的學習。

4、透過夢境、靈感得到啟發。

5、內心變得更穩定、直覺清晰。

牌組4：命運之輪、戀人、倒吊者

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「命運轉動，選擇的藝術。」



月初：生活突然冒出新的可能，也許是意外的好消息，也可能是挑戰性的變局。你會感到驚訝，甚至措手不及，但這其實是宇宙為你鋪陳的一次冒險起點。



月中：你來到重要的十字路口，不論是感情上的選擇、職涯轉向或生活價值的重建，都需要面對並下定決心。這時候不能只靠理性，也要問問內心：「我真正想要的是什麼？」



月末：某些計劃進度會慢下來，甚至陷入短暫停滯。這不是失敗，而是一種提醒。你需要換個角度看事情，也許停止追趕，反而讓事情水到渠成。這是月末給你最大的智慧。



5月可能發生的事：

1、感情或合作出現重大轉折點。

2、面對人生抉擇，內外拉扯劇烈。

3、進入新的人際圈或情感關係。

4、某件原計畫停滯，迫使你調整策略。

5、經歷一次深刻的視角轉換。

【延伸閱讀】

熱門必算！八字論你的一生命格

十年風水輪流轉！你正走到哪一個人生大運？

【科技紫微網 】