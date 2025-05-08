大翻身！3生肖下半年財運爆發...龍投資大賺、他該買房了

經過上半年，哪些生肖下半年財運會變好呢？命理專家小孟老師在臉書分享，2025下半年財運爆發的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP 1 屬龍／投資理財 財運連發

屬龍的人在下半年就像小龍女、小龍男一樣，財運噴發，如果想要做一些投資理財，要趕快去做，很有可能賺大錢。

TOP 2 屬鼠／尋求建議 賺更多錢

下半年屬鼠的人如果想購買投資理財的商品，要趕緊去尋求理財專家的建議，會給你好的投資建議，賺到更多錢。

TOP 3 屬羊／買房投資 日進斗金

屬羊的人下半年運勢很不錯，如果想要投資或去買房，可以買到不錯的房子，買了房子後還可能「財運噴發」。

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