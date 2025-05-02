快訊

流放到西伯利亞！蘇聯統治下的立陶宛哀歌

房屋稅出包！自住房誤列非自住 雙北恐逾10萬人受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

你上榜了嗎？日占卜師揭5日期出生者「直覺超敏銳」 秒洞察他人情緒

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人具有察覺他人情緒和周遭氣氛的天賦。 圖／ingimage
有些人具有察覺他人情緒和周遭氣氛的天賦。 圖／ingimage

東京蒲田的占卜師響子，在日本女性生活媒體「4yuuu」中的占卜專欄中分享，生日日期其實能透露出一個人的直覺敏銳度。尤其是在2日、10日、11日、20日和30日這五天出生的人，天生擁有較強的直覺能力，能快速察覺環境及人際關係的細微變化。

響子表示，2日出生的人善解人意，時常優先考慮別人的情緒，因此能敏銳察覺到周圍氣氛或他人的情緒變化。10日出生者則重視直覺，不喜歡受拘束，喜歡以自己的風格走自己喜歡的路；憑感覺行事，直覺能力日益提升。11日出生的人則擅長觀察大局，擁有客觀的視角，常能直覺地找到人與人之間的絕妙連結。

此外，20日出生的人熱心助人，不需言語便能察覺他人需求，並適時提供給對方，擁有直覺式的貼心。這是善於觀察他人培養出來的感性。而30日出生的人則保有童心，擅長從平凡日常中挖掘新奇事物，直覺特別靈敏，總能感受到有趣事物的存在。這並不是從經驗學習而來的能力，大多是靠天生的直覺。

報導最後也提到，雖然這些敏銳的直覺多半屬於與生俱來的天賦，但仍可透過細心觀察與練習來培養。占卜師響子提醒民眾若想提升直覺力，也不妨多加留意身邊的細節，可能就會有意想不到的收穫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

情緒 日本 生日

延伸閱讀

別只在家打筆電！日旅遊記者「郵輪遠距辦公」 置身無敵海景超安靜

每年都有！老鳥強逼菜鳥吃「巨無霸拉麵」取樂 店家怒發文制止

南海海槽大地震躲不掉？日學者建議「每天斷電3小時」提高生存能力

男童舔麵包家長護航「誰沒闖禍過」？店家衰被檢討：全部加蓋

相關新聞

立夏巧逢佛誕又雙春…4生肖當心、1件事要提前做

5月5日是節氣「立夏」，又是佛誕日宜茹素，民俗專家廖大乙說，民間有「立夏補老爸」習俗，但今年是青蛇雙春年，易犯桃花，子女...

你上榜了嗎？日占卜師揭5日期出生者「直覺超敏銳」 秒洞察他人情緒

東京蒲田的占卜師響子，在日本女性生活媒體「4yuuu」中的占卜專欄中分享，生日日期其實能透露出一個人的直覺敏銳度。尤其是在2日、10日、11日、20日和30日這五天出生的人，天生擁有較強的直覺能力，能快速察覺環境及人際關係的細微變化。

每日星座運勢／雙子豎起耳朵聽情報 以期投資獲利

2025-05-02牡羊座短評：含糊其辭會讓人產生誤解。【整體運】鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，

五一勞動節你快樂嗎！3星座「天生勞碌命」...第一名回家還在加班

今天是五一勞動節，勞工都放假一天。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，3星座「天生勞碌命」，勞動節也閒不下來！

5月財運最旺星座TOP5！雙子人脈轉化收益、射手越動越富、牡羊累積穩定財源

本月星座財運TOP5各具優勢，不同特質創造多元財路：有人靠行動與靈感捕捉機遇，有人以人際與口才聚攏資源，有人憑直覺與規劃穩健增值。透過敏銳洞察、靈活應變和策略運用，此波財潮帶來全新獲利契機，機會不容錯過。

5月生肖運勢／牛工作有突發狀況、兔有桃花出現、蛇財運非常不錯

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。