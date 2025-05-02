你上榜了嗎？日占卜師揭5日期出生者「直覺超敏銳」 秒洞察他人情緒

東京蒲田的占卜師響子，在日本女性生活媒體「4yuuu」中的占卜專欄中分享，生日日期其實能透露出一個人的直覺敏銳度。尤其是在2日、10日、11日、20日和30日這五天出生的人，天生擁有較強的直覺能力，能快速察覺環境及人際關係的細微變化。

響子表示，2日出生的人善解人意，時常優先考慮別人的情緒，因此能敏銳察覺到周圍氣氛或他人的情緒變化。10日出生者則重視直覺，不喜歡受拘束，喜歡以自己的風格走自己喜歡的路；憑感覺行事，直覺能力日益提升。11日出生的人則擅長觀察大局，擁有客觀的視角，常能直覺地找到人與人之間的絕妙連結。

此外，20日出生的人熱心助人，不需言語便能察覺他人需求，並適時提供給對方，擁有直覺式的貼心。這是善於觀察他人培養出來的感性。而30日出生的人則保有童心，擅長從平凡日常中挖掘新奇事物，直覺特別靈敏，總能感受到有趣事物的存在。這並不是從經驗學習而來的能力，大多是靠天生的直覺。

報導最後也提到，雖然這些敏銳的直覺多半屬於與生俱來的天賦，但仍可透過細心觀察與練習來培養。占卜師響子提醒民眾若想提升直覺力，也不妨多加留意身邊的細節，可能就會有意想不到的收穫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。