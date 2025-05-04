殺破狼週運勢／天蠍有情人成眷屬 3星座當心血光之災

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的太陽脫離不良相位影響，與天王星齊聚，會有額外的外快可賺，對改善經濟狀況不無小補。某些白羊座會收到一些工作加給，多了一些零用錢可以運用。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星持續受到在人際關係的冥王星影響，戀情有其他的競爭者介入，使得目前的關係陷入緊繃。某些白羊座會為了自己的小孩、寵物，跟陌生人吵架。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星，受到火星影響，某個朋友侵略性太強，常控制你的行為，覺得很煩，會暫時封鎖對方的聯絡管道，眼不見為淨。某些白羊座好管他人情感的閒事，公親變事主。

健康運方面，金星、水星、海王星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎。睡眠狀況也不佳，每天都很淺眠，或是經常做噩夢，精神壓力較大，注意身心靈的平衡與健康。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的金星持續與海王星呈現合相，與暗戀的對象有許多曖昧的互動，心中總是開心的小鹿亂撞，卻不敢確認對方的心意。感情穩定的金牛座，與喜歡的人心有靈犀，雙方的想法總是很有默契。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，會獲得許多加班費，荷包進帳比以往還多，正在創業的金牛座，業績節節攀升，營業額持續增加，扣除人事成本，開始有盈餘。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到火星影響，上司太過固執，決定很多事情過於武斷，即便是錯誤的方向，也不做修正，在他底下當差非常痛苦。正在創業的金牛座，一個人兼任太多職務，每天都忙到過勞。

健康運方面，太陽與天王星齊聚在命宮，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸...等症狀，千萬不要大意。內分泌與免疫系統不佳，會罹患一些不明的疾病，需要長期治療。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星、海王星、水星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會在某些場合認識頗有好感的對象。某些雙子座喜歡逛藝術相關的展覽，可因此認識一些氣質特別的藝術家。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與在人際關係宮位的海王星、金星呈現合相，會覺得職場環境較為散漫，很多人做事沒有章法和邏輯，可能拖累自己，萌生轉職的想法，不想在沒有前途的領域發展。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，受到冥王星影響，出門當心發生行車糾紛，會需要執法人員到場處理，這段時間被開罰單的機率也較高，不論走路、搭乘大眾運輸工具或是駕車，都須特別注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到火星影響，與指導者之間溝通不良，甚至發生爭執，作業、報告或是考試受到刁難，萌生休學或轉換科系的想法，不想被這樣的老師耽誤下去，

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星、水星、海王星齊聚志業宮位，承接組織中十分重要的職務，或是有光鮮亮麗的案件指定要你執行，在職場的地位提升。某些巨蟹座在此時轉換單位或換工作，可獲得滿意的待遇，並轉換到新的領域發展。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽，相位良好，會有許多人重視你的付出，感覺人際關係變好了，在同儕間的存在感提升。若是遇到困難，會有貴人伸出援手，覺得很感恩。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到金錢宮位的火星影響，收到所得稅單，要繳納的稅金比以往還多，覺得壓力很大。有投資習慣的巨蟹座，標的物的指數一直在低檔徘徊，目前套牢在高點。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星受到火星影響，泌尿系統有發炎的現象，除了需要多攝取水分之外，行房頻率不要過於頻繁，並注意衛生與清潔。外出須特別當心人身安全。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，水星、金星、海王星齊聚遠行宮位，會規劃一個海外旅遊，食宿都十分高級，行程會較為慵懶，想好好放空腦袋。沒有遠行規劃的獅子座，會與許多海外人士接觸，甚至有異國桃花追求。

工作運方面，在志業宮位的太陽脫離不良相位的影響，在職場表現出色，會被賦予許多重要的任務，同時也受到上司與同事的倚重。正在創業的獅子座，業績蒸蒸日上，很多客戶喜歡你的服務，事業有穩定下來的趨勢。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到命宮的火星影響，許多爭執都是一個巴掌拍不響，情緒失控會引發對方冷暴力處理，使得關係越來越糟。某些獅子座會覺得另一半管太多，但你卻沒意識到自己很多事情處理不夠成熟。

健康運方面，在命宮的火星持續受到冥王星影響，忙碌各種事務，體力消耗過度，經常感覺疲倦。這段時間依然要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣也較大，容易長痘痘或是嘴破。並要注意罹患急性疾病。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，水星、金星、海王星齊聚財務宮位，接到稅單，會發現需要繳納的稅比過去少很多，感到一絲小確幸。有投資習慣的處女座，投資標的慢慢回升，可選在適當時機獲利了結。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽脫離不良相位的影響，在很短的時間決定好一個行程，快閃某個城市，到嚮往的景點打卡，暫時遠離生活的喧囂。沒有遠行計畫的處女座，會接觸到許多異國人士，對於不同的文化衝擊感到驚訝。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到火星影響，經常被主管緊迫盯人，在時間內把工作處理好，感覺壓力很大，經常因此睡不好，或是精神狀況變得躁鬱，萌生倦勤之感，想休個長假或是辭職。

健康運方面，水星、金星、海王星齊聚在疾厄宮位，依然要當心著涼感冒，引發呼吸系統與喉嚨不適，睡眠狀況不佳，感覺淺眠，或常做噩夢，精神狀況壓力較大，注意身心靈平衡與健康。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的太陽脫離不良相位的影響，與天王星齊聚，稅務或帳單會有人默默幫你繳掉，感覺經濟壓力沒這麼沈重。有投資習慣的天秤座，投資標的終於有起色，可等待適當的時機出脫。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，在海外工作、外派、生活、留學、打工渡假，交換學生的天秤座，會延長居留時間，甚至決定移民到當地。某些天秤座到外地旅行，受到當地人熱情的款待，心情極佳。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到火星影響，因為自己的不安全感作祟，佔有慾太過強烈，使得情感對象想找他人傾訴而出軌。某些天秤座目前的戀情被較為強勢的第三者介入，情感面臨考驗。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到冥王星影響，團體以情緒勒索的方式讓人參與活動，使你無法認同，會漸漸退出這些人的掌握。某些天秤座則是與想法固執的朋友吵架，覺得對方是非不分。

天蠍座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的太陽脫離不良相位的影響，與喜歡的人關係明朗化，兩人互訴衷曲，終於有情人成眷屬。感情穩定的天蠍座，對方大方地對你表達愛意，目前正在熱戀狀態。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，使用合法的方式節稅，省下了很多錢，負擔輕鬆很多。有投資習慣的天蠍座，手上的標的都還在上漲階段，可收到許多紅利，資產增加。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星影響，會因為工作所需，必須離家或是搬家，到外地工作。某些天蠍座的親人太過固執，屢勸不停，釀成大禍，也使得家庭氛圍變得很火爆。

工作運方面，在志業宮位的火星受到家宅宮位的冥王星影響，工作過於忙碌，家中又發生許多問題要處理，體力已經無法再負荷了。某些天蠍座和主管不合，經常發生爭執，辦公室氣氛很差。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與海王星合相在戀愛宮位，在感情宮位的木星相位良好，與曖昧對象互訴衷曲，雙方情投意合，正式進入交往狀態，感情穩定的射手座，正準備進入婚姻關係，和心愛的人共度一生。

工作運方面，在工作宮位的太陽脫離不良相位的影響，與天王星齊聚，由於危機處理能力極佳，表現亮眼，在職場的地位越來越穩固重要，已經成為上司與同事不可或缺的人才。

本週須注意的部分

健康運方面，水星週末進入健康宮位，與天王星、太陽齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸...等症狀，千萬不要大意。並要留意免疫系統與內分泌的問題。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到冥王星影響，在海外旅行、出差、打工渡假、短期居留，不小心觸犯當地的法規，可能會被罰鍰，甚至被拘留在執法單位裡。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的太陽脫離不良相位的影響，與天王星齊聚，與喜歡的人關係明朗化，兩人互訴衷曲，正式交往。單身的摩羯座，會被身份特殊的人吸引，明知不可能有發展，卻還是情不自禁愛上對方。

工作運佳，在工作宮位的木星相位良好，做任何決策、執行各種任務都十分討喜，在職場受到同事與上司倚重，某些摩羯座則是進入工作輕鬆的單位服務，待遇與福利都極佳。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星受到冥王星影響，收到的稅單負擔很重，口袋大失血。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數不穩，一直在低檔徘徊，帳面損失慘重。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，經常長痘痘或是嘴破。這段時間注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心罹患急性疾病，這段時間注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運佳，水星、金星、海王星齊聚旅遊宮位，會有個美好的旅程，身心靈獲得洗滌，負面情緒排解，覺得生活清爽許多。某些水瓶座會入住離家不遠的旅店，轉移一下一成不變的心情。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽脫離不良相位的影響，與天王星齊聚，即便自己無理取鬧，依然受到家人的包容與照顧，時常覺得很慚愧，也會感到彆扭，無法把感謝說出口。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到命宮的冥王星影響，與情感對象正在冷戰狀態，雙方都有一些堅持，不想退讓。某些水瓶座剛生產完畢，有產後憂鬱的現象，覺得另一半不能理解自己。

交通運方面，水星、金星、海王星齊聚交通宮位，走了與平常不同的路線，容易迷路，被開罰單的機率也較高，班車容易誤點，當心通勤遲到。這段時間需注意交通規則與安全。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，金星、海王星、水星齊聚金錢宮位，手頭有餘裕的零用錢，可買些奢侈品或吃些美食，好好犒賞自己。某些雙魚座會有外快可接，多賺一些錢，對經濟狀況不無小補。

旅遊運佳，在旅遊宮位的太陽脫離不良相位的影響，與天王星齊聚，會隨性決定一趟小旅行，到陌生的城市走走逛逛，可以發現讓自己驚喜的私房景點。某些雙魚座則是參與慶典活動，到沒去過的鄉鎮遶境。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到冥王星影響，工作量暴增，常常需要加班處理一些事情，對於這樣忙碌的生活感到厭倦，萌生辭意。某些雙魚座的職場氛圍不友善，每天上班壓力很大。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作嚴重過勞，經常感到疲憊，火氣較大，常常長痘痘或嘴破，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間亦需特別注意人身安全。

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