個性決定命苦！「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

生活充滿試煉，有些人習慣內耗自己，過得很辛苦。搜狐網分享，「命苦之人的三大特徵：這三種性格，正在悄悄消耗你的人生」，點名六種生肖個性使然，天生具有苦命特質，快看看有你嗎？

★性格一 責任感太強、心又太軟

代表生肖：牛、羊

命苦原因：過度付出，忘記自己的需求

屬牛的人，從小就很會扛責任，別人有事，他搶著出頭，工作再辛苦，也從不抱怨。生肖牛認真、可靠，是讓人覺得安心的存在。但久而久之，責任感變成了壓力，明明已經累過頭，還在想著「別人需要我」、「沒有我不行」。

屬羊的人，則總是默默付出、不懂拒絕。家人、朋友有難、同事拜託，他們都會幫忙。生肖羊心腸太軟，又毫無邊界感，總以為自己多做一點，「別人會更喜歡自己」，殊不知一直付出，只會被當成理所當然，哪天無法付出，反而遭受質疑，「明明以前都可以」，羊的委屈也只能放自己心裡。

★性格二 太過堅持原則、很難放手

代表生肖：虎、龍

命苦原因：太多原則 執念太重

屬虎的人天生領袖性格，自有一套標準，對錯分明、不容妥協。虎很努力，總希望事情做到最好，但這份剛強，有時也變成一種束縛，也帶給別人壓力，當別人不理解他們的堅持，虎只能默默承受，悶著頭繼續做下去。

屬龍的人天生完美主義，不允許自己出錯，也期許周圍的人一樣上進。他們給自己壓力，也給其他人太大壓力，他們的世界太過黑白分明，最後也讓自己在殘酷的現實中，撞到體無完膚。

★性格三 拒絕努力、容易宿命論

代表生肖：兔、蛇

命苦原因：習慣性抱怨 卻拒絕改變

屬兔的人感受力細膩，情緒纖細，也容易被別人影響。兔善良體貼，老愛抱怨卻不去改變，習慣性內耗，老是自怨自艾，「大概是我不夠好」。兔常常喊著命運不公平，但卻又不願意嘗試跳出舒適圈。

屬蛇的人如果陷入負面情緒，就容易自我懷疑，甚至化身悲觀的預言家，「看吧！我早就知道不行了。」蛇機智敏銳，很容易察覺風險，但這反而成為他們面對失敗推託之詞，「好事都輪不到我」、「哎呀，不可能成功啦」，蛇很擅長自我設限，常常用「天意」當理由，拒絕去改變。

改變之道，要這樣做： 性格一：牛、羊設立邊界感，對人的好要有限度 性格二：虎、龍不完美也沒關係，還有別的路 性格三：兔、蛇不要自認受害者，從小事開始改變

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