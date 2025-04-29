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2025將迎來首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」 專家曝：今年有3次

聯合新聞網／ 綜合報導
中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，2025年將迎來首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」！示意圖，AI生成
中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，2025年將迎來首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」！示意圖，AI生成

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，2025年將迎來首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」，對應干支為乙巳年（蛇年）、辛巳月（蛇月）、己巳日（蛇日）、巳時（蛇時），形成難得的「四巳交匯」！

根據《新華網》報導，王科超表示，「四巳交匯」的有趣現象，是基於「傳統干支」和「生肖紀法」標記年、月、日、時而形成，干支是天干、地支的合稱，天干共10個，分別為「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」；地支共12個，分別為「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」。

王科超說明，天干在前，地支在後，從甲子開始到癸亥結束，過程依序搭配，總共有60個排列組合，又稱「六十甲子」，紀錄年序與日序。

王科超解釋，古代將一晝夜分為十二時辰，以十二地支循環紀時，每個時辰相當於兩小時，對應到現代的24小時制，而9時至11時為「巳時」。今年為乙巳蛇年，所謂「蛇年、蛇月、蛇日、蛇時」，其實就是「巳年、巳月、巳日、巳時」。

王科超指出，2025年的「蛇年、蛇月、蛇日、蛇時」將出現3次，分別在4月30日、5月12日和5月24日的9時至11時。

地支 蛇年

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