2025將迎來首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」 專家曝：今年有3次
中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，2025年將迎來首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」，對應干支為乙巳年（蛇年）、辛巳月（蛇月）、己巳日（蛇日）、巳時（蛇時），形成難得的「四巳交匯」！
根據《新華網》報導，王科超表示，「四巳交匯」的有趣現象，是基於「傳統干支」和「生肖紀法」標記年、月、日、時而形成，干支是天干、地支的合稱，天干共10個，分別為「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」；地支共12個，分別為「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」。
王科超說明，天干在前，地支在後，從甲子開始到癸亥結束，過程依序搭配，總共有60個排列組合，又稱「六十甲子」，紀錄年序與日序。
王科超解釋，古代將一晝夜分為十二時辰，以十二地支循環紀時，每個時辰相當於兩小時，對應到現代的24小時制，而9時至11時為「巳時」。今年為乙巳蛇年，所謂「蛇年、蛇月、蛇日、蛇時」，其實就是「巳年、巳月、巳日、巳時」。
王科超指出，2025年的「蛇年、蛇月、蛇日、蛇時」將出現3次，分別在4月30日、5月12日和5月24日的9時至11時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言