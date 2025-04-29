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切了！12星座斷捨離友情的理由…天蠍討厭問太多、這星座覺得「你無趣」

聯合新聞網／ 12talks
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

人生路上，我們能和一些人成為知心好友，但有些人卻只是過客，久了就不再連絡，友誼也漸漸淡去。12星座會因為什麼原因不再和對方聯繫？這裡有答案。

★白羊座／熱臉貼冷屁股

當每次白羊座釋出善意、熱情時，都需要有來有往的回應，如果你一次又一次的冷漠，會讓白羊座感到不知所措，慢慢就會減少與你的聯繫。

★金牛座／覺得被漠視

金牛座很重視自己在對方心中的位置，對於文字，語氣相當敏感的他, 當感受到你的不在乎，或是明顯的冷落，會讓金牛座對於這段關係感到不舒適，而這就是金牛座慢慢離開的開始。

★雙子座／感受到壓力

雙子座不喜歡受到情勒，他們需要很大的包容，如果雙子座發現你並未能體諒自己，反而給自己施予壓力，會讓雙子座對於這段關係感到不想接觸，不想交流。

★巨蟹座／忍耐到極限

容易壓抑自己的脾氣，很多時候被人誤解為沒有脾氣，如果因為這樣你認為巨蟹座好欺負，到一段時間當巨蟹座無法承受的時候，就會突然爆發並不會再主動聯繫。

★獅子座／自尊心受創

任何開玩笑的事情都會讓獅子座引爆，獅子座有莫名的自尊心，最害怕自己的不堪被別人看見，如果你把獅子座的不堪大肆宣揚，很容易會讓獅子座產生不適的感受。

★處女座／改變他規則

強迫處女座的改變很容易會讓關係中斷，處女座有自己的一套規則，如果你不尊重處女座，還希望對方按你的方式做事，很容易會激發處女座內在的不平衡感。

★天秤座／騙他太多次

天秤座非常敏感，只要你有一兩次的失約，或是答應了的事情無法做到，都會讓天秤座認為你不夠重視自己。當在關係中感到失望，這就是天秤座認為不需要聯繫的開始。

★天蠍座／隱私被冒犯

過於入侵天蠍座的安全範圍。天蠍座再親密的關係都希望留有一線的空間，如果你過於窺探天蠍座的生活，或是讓天蠍座感到被冒犯的時候，就會讓天蠍座處於時常需要防衛的狀態。

★射手座／被指正錯誤

射手座是很害怕被戳破錯誤的，如果你直接把射手座的錯誤指出，先主動的不聯繫的話，射手座也會處於被動不敢走前一步，因此心裡知道自己犯錯，但又拉不下面子道歉。

★魔羯座／討厭被忽視

當魔羯座主動的時候，是很重視彼此的關係。但如果你一次又一次無視魔羯座的主動，把魔羯座放到最後的位置，他們會認為自己在你心中毫不重要。

★水瓶座／你太無趣了

沒有理由，單純覺得不好聊。你無法跟上水瓶座的思維，水瓶座也覺得你的想法太無趣，這會讓水瓶座認為沒有必要刻意聯繫，因為每一次的溝通會讓水瓶座感到很無聊。

★雙魚座／你沒共情他

感受到你的冷漠，雙魚座是很需要情緒價值的星座，當雙魚座對你展現脆弱，如果你並沒有共情，甚至讓雙魚座覺得你冷眼旁觀，都會讓雙魚座出現不想聯繫的想法。

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