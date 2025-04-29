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「長生星」加持！四大生肖2025年財運、事業運大放異彩

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運、升遷示意圖。圖／AI生成
圖為財運、升遷示意圖。圖／AI生成

在紫微斗數中，長生星不只是「開始」，更是能量的甦醒，代表新機會的誕生，也是新收入、新財源的開啟，人際關係的重新洗牌與重要轉折。姚本軍老師臉書分享，2025年，長生星將降臨四大生肖，為他們帶來一波財運與事業的好運，只要敢抓住機會，就能在財務上大放異彩。

★生肖狗：事業升級 穩穩賺錢

2025年狗將迎接事業大突破，這一年狗在職場上將有大變動，可能升職、換職務，或提升技能，這些變動將帶來收入增長。建議狗要樂於學習新事物，承擔更多責任，主管也將看見你的光芒，會有更多資源和機會靠過來，一步一步擁抱財富。

★生肖馬：財運轉型 潛力爆發

2025年是馬財路轉型年，長生星帶來的正能量，就像注入活水，源源不絕。馬收入模式可能會變化，無論是開拓副業、進行新的投資，還是將現有的資源重新活化，都能為你帶來可觀的收入。但記住，長生星力量代表剛萌芽，並未成熟，切忌躁進，要穩扎穩打，才能讓財運持續發展。

★生肖鼠：重塑財富觀 找到生活節奏

2025年鼠將迎來內在覺醒，長生星會幫助重新思考「何為財富」。這一年，鼠會開始重視內心的滿足和快樂，財運也會因此打開。有些人可能從興趣中發展副業，還有些人會在身心靈領域找到自我價值。財富是更好的覺察，只要能找到更佳的生活節奏，財運也將水到渠成。

★生肖虎：開啟新局 人脈通錢脈

2025年注定是虎的突破年，長生星點燃了內心的動力，過去未曾留意的財路可能悄然打開。無論副業機會、合作邀約，甚至轉換工作，帶來意想不到的收入。人脈是財富的關鍵，今年虎會更清楚誰能幫你、誰應該要斷捨離。只要積極拓展人脈、參與合作，人脈自然通錢脈。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 職場 財運

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