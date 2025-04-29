農曆4月孤辰星報到！四生肖孤單寂寞覺得冷…狂演「內心小劇場」

孤辰星，在紫微斗數中象徵孤獨、內向以及人際關係上的疏離。「紫微斗數 一點通 姚本軍」臉書粉專分享，2025乙巳年農曆4月起，孤辰星將對四生肖帶來影響，不只孤單，而是「內心小劇場」不斷，身邊明明很多人，卻覺得「沒人了解我」。孤辰星讓人敏感又退縮，還會「想愛又怕受傷害」，快看看哪些生肖上榜？

🐒 生肖猴／別想太多 免得錯過桃花

從2025年農曆4月開始，生肖猴的朋友，在感情上很容易陷入「想愛又怕受傷害」的困局。猴可能對某段關係抱有期待，但又因為過去不好的經驗，又不敢投入，自己腦補太多，越想越沮喪。

孤辰星容易讓人想掌控對方，但感情是流動的，是需要兩個人自由呼吸的。建議放下控制慾，先了解自己，透過寫日記、跟朋友聊天、上些療癒課程，先釋放內心的孤單感，才能接住桃花。

🐕 生肖狗／多主動 感情就不變冷

有伴侶的狗狗們，農曆4月起容易有一種「他好像不懂我了」的小劇場上演，狗也變得比較悶，懶得說話，雙方容易漸行漸遠。這段期間狗請主動關心對方，就算簡單一句「今天過得好嗎？」，只要溝通都是好的，多互動氣氛絕對不一樣。

單身的狗狗們，也先別自我設限，別老想著對方「一定不懂我」。給彼此多一點空間認識，就會有意外的收穫。

🐇 生肖兔／別再腦補「沒人排擠你」

孤辰星來了，農曆4月起，兔對人際關係格外敏感，尤其是異性同事、朋友之間。兔常常會有種「別人很熱絡，我像個局外人」的感覺，或是在異性互動中，誤會對方的意思，自己陷入內心劇場中。

建議兔要多練習「開放式傾聽」，對於人際關係別搶著下定論，不要急著貼標籤，慢慢去相處感受，關係自然會變得更舒服。

🐎 生肖馬／孤單時 要先學會愛自己

孤辰星從農曆4月起帶來的挑戰，主要來自馬的內心世界。馬會開始思索人生，「我不值得被愛嗎」、「我為何一直在錯過」，夜深人靜也常有寂寞感浮現。這時建議別急著呼朋友伴填補空虛，馬要先讓自己的精神世界豐盛起來，可以先嘗試畫畫、聽音樂、寫作、冥想，當馬與自己的內在和解，孤辰就會變成一顆讓人「先學會愛自己、再去愛別人」的星星。

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