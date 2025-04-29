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農曆4月運勢(下)／馬容易生病、雞恐犯小人、他最慘「破財又車關」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生病示意圖。圖/AI生成
圖為生病示意圖。圖/AI生成

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆四月，十二生肖運勢大解析！」影片，這裡農曆4月是從節氣「立夏」轉換，所以是從國曆5月5日到國曆的6月6日。農曆4月也是驛馬月份，會多變動，容易有交通或是路況的問題，要多注意安全問題，如果要出國也先買旅平險。本月也是太歲相合月份，最好安分守己，保持平常心，以不變應萬變。

湯鎮瑋老師提醒，本月除了經濟變動、環境變動，可能是傳染病的高峰，要多注意紓壓、保持心情平穩，好好休息，老師也提醒，本月可以多念心經或是六字大明咒。

▍馬／注意健康

本月多注意健康問題，可能是流行性傳染病、舊疾復發，也要注意煩心事太多，容易恍神判斷錯誤，建議本月要做事或做決定時不要太急，不要太輕忽，身體有狀況就要重視，快去檢查。貴人運不錯，馬要多廣結善緣，多去幫助別人，可能會有善的回饋、或是獲得啟發。本月運氣不差，但是變動大會覺得忙碌，要先顧好健康。

想要開運，可以多穿戴黃色系衣服飾品，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公

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▍羊／注意車關

驛馬星入座，行車走路、爬高爬低都要小心，容易有血光災，可以多捐血化解。工作上容易有變動，或是可能要搬家，本月較勞碌，要多點耐心去處理事情。容易遇到人際關係陷阱，可能遇到詐騙集團，如果有人要介紹你賺錢投資管道，要保持冷靜避免被騙。

想要開運，可以多穿戴黃色系衣服飾品，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公，也可以帶福德包去求平安。

▍猴／福星入座

福報滿滿的一個月，如果之前有積福，本月可以逢凶化吉，可以處理之前的問題與障礙。本月要多聽長輩或主管建議，或是你正在照顧或幫忙家中長輩，都可以累積福德。本月多順其自然，能承接福澤。有些猴會覺得這個問題很多，很多事情大爆發，這不見得是壞事情，可能是提醒你不要再擺爛，要快去處理問題。

想要開運，可以多穿黑色、藍色系衣服，配戴黑曜石、海藍寶、翁珀，多拜觀音菩薩。

▍雞／恐犯小人

本月容易犯小人，要注意控管自己情緒，遇到不合理、不公不義的事情，千萬不要強出頭，可能「棒打出頭鳥」，自己惹禍上身。建議安分守己，乖乖做自己的事情就好。本月想要改運，可以打掃家裡，換一下家裡的風水或家具，可以帶來新的磁場和心情，本月要注意血光災，也要留心交通意外。

想要開運，可以穿金戴銀，多帶金珀、白水晶，可拜觀音菩薩，多念六字大明咒。

▍狗／貴人加持

本月龍天護佑，很有貴人運，有種突然運勢甦醒的感覺，忽然開智慧看清楚了一些事情。本月可以乘勝追擊，可以先做好下半年的規劃，工作上可以多衝刺，帶動業績獎金。想要脫單，也可以多請親友介紹，很有機會認識好對象。本月情緒不要大喜大悲，遇到有好事也不要張揚，避免小人破壞。

想要開運，可以多穿紅色衣服飾品，配戴血珀、紅瑪瑙，多拜月老或作明佛母。

▍豬／破財+車關

本月恐有破財問題，也可能有車關，別開快車，要注意安全。本月較忙碌，但有破財問題，不要亂聽信小道消息亂投資，如果有人來借錢，也請盡量拒絕。本月盡量不要有大變動，容易做錯決定。本月和人溝通上容易有障礙，可能意見相左，或是說好的事情又變了，建議抱持平常心。

想要開運，可以穿金戴銀，多帶金珀、白水晶，可拜觀音菩薩。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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土地公 生肖 觀音 詐騙

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