一輩子吵吵鬧鬧！「3對生肖夫妻」天生不對盤 爭執不斷如仇人

婚姻是一場漫長的磨合之旅，有人攜手同行越走越近，有人卻在日復一日的摩擦中漸行漸遠。在十二生肖中，有幾組特定搭配的夫妻關係，似乎特別容易發生衝突，個性南轅北轍，價值觀不合，常年爭執不休，好像前世有仇一樣。「搜狐網」列出以下這三對生肖組合，被認為是感情最難和諧的搭配，不妨一起來看看，你是否也在其中？

虎 vs 猴：強勢對自由，勢如水火難共處

虎與猴的婚姻可說是一場場持久戰。屬虎的人個性果斷熱情，做事講求效率，且有強烈的領導慾望，總希望能在家庭中掌握主導權；而屬猴的人聰明靈巧，喜愛變化與自由，對被控制或束縛的感覺極為反感。

當這兩種性格碰撞時，矛盾幾乎無法避免。像是在財務規劃上，虎往往傾向冒險投資，追求高報酬，而猴則偏好保守儲蓄，重視生活的穩定性。雙方在理念上經常背道而馳，誰也不讓誰，導致爭吵不斷，感情也逐漸被消耗殆盡。

牛 vs 馬：腳踏實地碰上自由奔放，一拍即散

屬牛的人重視穩定，為人踏實勤奮，一旦認定目標就不輕易改變，對於家庭責任更是有一套嚴謹的標準；而屬馬的人天性奔放，向往無拘無束的生活，不喜歡被條條框框限制。

這樣的組合在生活中會出現不少矛盾。牛常覺得馬過於隨性、不夠務實，而馬則嫌牛古板、太過死板，缺乏生活情趣。從家事分工到休閒娛樂，這些小事都可能變成導火線，讓兩人頻頻起爭執，最終讓婚姻變得壓力重重。

豬 vs 蛇：隨性與挑剔的角力，難以走到最後

表面上看，屬豬的人和氣溫和、好相處，實則內心有自己的小算盤，且天生喜歡安逸輕鬆的生活方式；相反，屬蛇的人頭腦冷靜、洞察力強，對生活品質和細節要求極高，重視秩序與規劃。

兩人結合後，生活中常因節奏不同而產生摩擦。像是對家中環境的要求，蛇偏好精緻整潔，豬則覺得不必那麼講究。久而久之，豬會覺得壓力大，蛇也難以忍受對方的隨性，導致感情不再緊密，最終疏離。

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