一輩子吵吵鬧鬧！「3對生肖夫妻」天生不對盤 爭執不斷如仇人
婚姻是一場漫長的磨合之旅，有人攜手同行越走越近，有人卻在日復一日的摩擦中漸行漸遠。在十二生肖中，有幾組特定搭配的夫妻關係，似乎特別容易發生衝突，個性南轅北轍，價值觀不合，常年爭執不休，好像前世有仇一樣。「搜狐網」列出以下這三對生肖組合，被認為是感情最難和諧的搭配，不妨一起來看看，你是否也在其中？
虎 vs 猴：強勢對自由，勢如水火難共處
虎與猴的婚姻可說是一場場持久戰。屬虎的人個性果斷熱情，做事講求效率，且有強烈的領導慾望，總希望能在家庭中掌握主導權；而屬猴的人聰明靈巧，喜愛變化與自由，對被控制或束縛的感覺極為反感。
當這兩種性格碰撞時，矛盾幾乎無法避免。像是在財務規劃上，虎往往傾向冒險投資，追求高報酬，而猴則偏好保守儲蓄，重視生活的穩定性。雙方在理念上經常背道而馳，誰也不讓誰，導致爭吵不斷，感情也逐漸被消耗殆盡。
牛 vs 馬：腳踏實地碰上自由奔放，一拍即散
屬牛的人重視穩定，為人踏實勤奮，一旦認定目標就不輕易改變，對於家庭責任更是有一套嚴謹的標準；而屬馬的人天性奔放，向往無拘無束的生活，不喜歡被條條框框限制。
這樣的組合在生活中會出現不少矛盾。牛常覺得馬過於隨性、不夠務實，而馬則嫌牛古板、太過死板，缺乏生活情趣。從家事分工到休閒娛樂，這些小事都可能變成導火線，讓兩人頻頻起爭執，最終讓婚姻變得壓力重重。
豬 vs 蛇：隨性與挑剔的角力，難以走到最後
表面上看，屬豬的人和氣溫和、好相處，實則內心有自己的小算盤，且天生喜歡安逸輕鬆的生活方式；相反，屬蛇的人頭腦冷靜、洞察力強，對生活品質和細節要求極高，重視秩序與規劃。
兩人結合後，生活中常因節奏不同而產生摩擦。像是對家中環境的要求，蛇偏好精緻整潔，豬則覺得不必那麼講究。久而久之，豬會覺得壓力大，蛇也難以忍受對方的隨性，導致感情不再緊密，最終疏離。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言