快訊

北韓首度證實 金正恩下令出兵助俄羅斯攻烏克蘭

川習到底談過沒？美財長說不知道有！他表示美中談判有前路

黃國昌譏「那個人不重要」還扯到黃偉哲 黃智賢怒發千字文回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：雙魚職場遇豬隊友 天秤感情人逢喜事

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報4/28-5/4】

星象影響：金星進牡羊、冥王星逆行

週四前雙魚座課題告一段落，週四後金星進牡羊，學會愛自己的拿捏要恰到好處，當心太過會讓人有自以為是之感。週日冥王星逆行，天蠍遇生涯轉折點，感受政治、群眾、人際關係風暴悄悄醞釀中。

12星座個別影響：

牡羊：面對變數請正面看待；感情適合討論分開

巨蟹：凡事客觀評估勿執著；感情挑剔有點難搞

射手：事態尚未明朗先保守；感情被抱怨需檢討

雙魚：遇上豬隊友被迫成長；感情恐有騙局揭發

金牛：工作可能受上級施壓；感情固執令人卻步

雙子：新事務可邊做邊學習；感情勿耍嘴上功夫

獅子：工作上的創新可暫緩；單身者可認識新人

處女：窒礙難行因時機未到；感情恐有祕密曝光

天秤：運勢變順稍來喜訊；感情人逢喜事桃花

天蠍：行事保守、事緩則圓；桃花旺盛難以選擇

魔羯：事業放空也有好運氣；感情冷淡請多用心

水瓶：多倚賴自己人更牢靠；感情受干擾易混亂

冥王星 星座運勢 桃花

延伸閱讀

明明不舒服…三星座就是不看醫生？ 雙魚拖到底、他說「睡一覺就好了」

外冷內熱！「3生肖男」在外霸氣 在家卻對老婆超溫柔

高智商＋高情商！「3生肖」聰明圓融、處世靈活 讓人佩服不已

內心強大，事業有成！「3大星座」注定在職場上大放異彩

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：雙魚職場遇豬隊友 天秤感情人逢喜事

週四前雙魚座課題告一段落，週四後金星進牡羊，學會愛自己的拿捏要恰到好處，當心太過會讓人有自以為是之感。週日冥王星逆行，天蠍遇生涯轉折點，感受政治、群眾、人際關係風暴悄悄醞釀中。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運降臨」：豐厚收益入袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要孜孜不倦，就能升職加薪，有人則是擊敗許多競爭者，讓豐厚的收益入袋，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「有機會突破」：有豐厚收益入袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要孜孜不倦，就能升職加薪，有人則是擊敗許多競爭者，讓豐厚的收益入袋，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／雙子財運欠佳應謹慎 不宜衝動行事

2025-04-28牡羊座短評：與人合作會讓你收穫良多。【整體運】太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速

內心強大！三星座註定事業有成 天蠍觀察力超敏銳

有些人天生自帶氣場，總能成為人群中的焦點，《搜狐網》指出，三大星座憑藉強大的內心與不懈努力，無論面對多少風雨，依然能闖出屬於自己的光輝道路，包括摩羯座、獅子座、天蠍座的朋友，註定事業有成。

殺破狼週運勢／天秤有異國桃花出現 雙魚增加許多收入

殺破狼2025年4月28日～5月4日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，會有許多旅行的邀約，出去散散心，感覺很放鬆。某些白羊座會常常有出差的機會，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。