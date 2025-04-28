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唐綺陽星座運勢週報：雙魚職場遇豬隊友 天秤感情人逢喜事
【唐綺陽星座運勢週報4/28-5/4】
星象影響：金星進牡羊、冥王星逆行
週四前雙魚座課題告一段落，週四後金星進牡羊，學會愛自己的拿捏要恰到好處，當心太過會讓人有自以為是之感。週日冥王星逆行，天蠍遇生涯轉折點，感受政治、群眾、人際關係風暴悄悄醞釀中。
12星座個別影響：
牡羊：面對變數請正面看待；感情適合討論分開
巨蟹：凡事客觀評估勿執著；感情挑剔有點難搞
射手：事態尚未明朗先保守；感情被抱怨需檢討
雙魚：遇上豬隊友被迫成長；感情恐有騙局揭發
金牛：工作可能受上級施壓；感情固執令人卻步
雙子：新事務可邊做邊學習；感情勿耍嘴上功夫
獅子：工作上的創新可暫緩；單身者可認識新人
處女：窒礙難行因時機未到；感情恐有祕密曝光
天秤：運勢變順稍來喜訊；感情人逢喜事桃花開
天蠍：行事保守、事緩則圓；桃花旺盛難以選擇
魔羯：事業放空也有好運氣；感情冷淡請多用心
水瓶：多倚賴自己人更牢靠；感情受干擾易混亂
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