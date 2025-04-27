快訊

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

內心強大！三星座註定事業有成 天蠍觀察力超敏銳

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，三大星座憑藉強大的內心與不懈努力，註定事業有成。示意圖／ingimage
《搜狐網》指出，三大星座憑藉強大的內心與不懈努力，註定事業有成。示意圖／ingimage

有些人天生自帶氣場，總能成為人群中的焦點，《搜狐網指出，三大星座憑藉強大的內心與努力不懈，無論面對多少風雨，依然能闖出屬於自己的光輝道路，包括摩羯座獅子座天蠍座的朋友，註定事業有成。

摩羯座

如同巍峨不動的山峰，沉穩與堅毅是他們與生俱來的特質。對於目標，他們從不輕易妥協，腳踏實地地一步步向前推進。無論是繁瑣的日常還是棘手的挑戰，摩羯座總能以沉著冷靜的態度逐一克服。憑藉無比的耐心與堅持，他們在人生與職場的道路上默默耕耘，最終成為團隊中最值得信賴的支柱。

獅子座

與生俱來自帶耀眼光芒，自信而堅定。他們勇於探索未知領域，敢於挑戰困難，總能在關鍵時刻果斷出擊，帶領團隊突破困境，即使遭遇失敗，獅子座也能迅速振作，再次以昂揚的姿態出發。他們的領導力與堅定意志，使得在事業舞台上始終閃耀動人。

天蠍座

深藏於神秘外表之下的是一顆堅韌不拔的心，他們擁有銳利的洞察力，能在複雜的人際與職場關係中掌握先機。天蠍座一旦確立目標，便會不計代價地追求到底，不受外界紛擾所動搖。憑藉這股深沉而持久的力量，他們經常能在人群中脫穎而出，成為業界令人矚目的存在。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天蠍座 搜狐網 摩羯座 星座 獅子座 職場

延伸閱讀

娶到富家千金就能少奮鬥10年？過來人崩潰：像被岳母圈養的小狗

今年首波梅雨鋒面來了！ 氣象專家提醒：5/5起連6天下不停

出國注意！她帶面膜入境荷蘭 「1成分」遭海關攔查挨罰6千元

全聯、家樂福各有擁護者 網友曝4大差異：異國商品找這家

相關新聞

內心強大！三星座註定事業有成 天蠍觀察力超敏銳

有些人天生自帶氣場，總能成為人群中的焦點，《搜狐網》指出，三大星座憑藉強大的內心與不懈努力，無論面對多少風雨，依然能闖出屬於自己的光輝道路，包括摩羯座、獅子座、天蠍座的朋友，註定事業有成。

每日星座運勢／金牛多與人交流想法 對工作很有利

2025-04-27牡羊座短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。【整體運】今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹

殺破狼週運勢／天秤有異國桃花出現 雙魚增加許多收入

殺破狼2025年4月28日～5月4日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，會有許多旅行的邀約，出去散散心，感覺很放鬆。某些白羊座會常常有出差的機會，

內心強大，事業有成！「3大星座」注定在職場上大放異彩

在廣大的星座世界中，有些人天生就擁有強大的內心力量，不但穩得住陣腳，也扛得起重任。他們面對挑戰從不退縮，反而越挫越勇，因此在事業上往往能夠闖出一片天。「搜狐網」列出以下三大星座，就是典型能堪大任、注定事業有成的代表。

外冷內熱！「3生肖男」在外霸氣 在家卻對老婆超溫柔

在婚姻的相處中，有些生肖男在太太面前總顯得特別「沒脾氣」，但不是因為他們性子好，而是因為他們真的太疼老婆了。他們懂得包容、體貼，願意為了另一半收起鋒芒，把溫柔留給最親密的人。「搜狐網」列出，有3個生肖男子正是如此，面對老婆時，脾氣就像施魔法一樣消失不見。

農曆4月運勢(上)／鼠會破財、蛇有血光災、兩動物特別勞碌

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆四月，十二生肖運勢大解析！」影片，這裡農曆4月是從節氣「立夏」轉換，所以是從國曆5月5日到國曆的6月6日。農曆4月也是驛馬月份，會多變動，容易有交通或是路況的問題，要多注意安全問題，如果要出國也先買旅平險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。