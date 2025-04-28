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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「有機會突破」：有豐厚收益入袋

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要孜孜不倦，就能升職加薪，有人則是擊敗許多競爭者，讓豐厚的收益入袋，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／聯合新聞網製作
圖／聯合新聞網製作

第五名：血型A型+生肖屬龍

如果你是辛苦忙碌的工廠員工，每天不斷地付出汗水和勞力，千萬別倦怠，在本周將有一個不錯的機遇，在這段時間裡，長官可能會詢問調職意願，你一定要充滿自信，勇敢的挑戰，不要怕自己能力不足，只要孜孜不倦，願意去學習，很快就能上手，到時升職加薪，指日可待。

第四名：血型AB型+生肖屬羊

直播行業商機無窮，不斷的在成長茁壯中，人人都可以建立屬於自己的平台，聚集四面八方的粉絲，如果你是網路直播主，本周的財運相當蓬勃，在這段時間裡，一定要勤勞開播，並在裝扮上多些巧思，能夠吸引更多粉絲，另外也可以接些業配，就能讓你在每次開播後，獲得滿滿財富。

第三名：血型B型+生肖屬牛

服飾穿搭，通常代表著個人特質，也是給人最深刻的第一印象，如果你是服飾銷售員，要好好把握本周的運勢，在這段時間裡，能遇到許多客人前來詢問，希望你能提供穿著意見，這時請不要吝嗇，用親切的態度去面對，必能獲客人的信任，願意掏錢買單，讓你的業績扶搖直上。

第二名：血型B型+生肖屬雞

無論房市熱絡與否，購屋需求仍然持續不斷，如果你是房仲業務，本周的財運正旺，在這段時間裡，有機會遇到急於購屋的客人，他手上錢財豐厚，不在意價格，只要能找到心目中理想的房子即可，因此你無須描述太多購物流程，只要介紹適合的物件，就能快速成交，賺進滾滾錢財。

第一名：血型O型+生肖屬兔

大環境的經濟狀況或許不甚理想，物價成本也在持續升高，如果你是經商的生意人，多少都會感受到壓力，但是本周好運降臨，在生意的往來上，有機會得到突破，只要保持誠信，價格公道，就能獲得信賴，讓你擊敗許多競爭者，簽下一筆大訂單，屆時就有豐厚的收益入袋。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 直播主 粉絲 血型 財運

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