農曆4月運勢(上)／鼠會破財、蛇有血光災、兩動物特別勞碌

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆四月，十二生肖運勢大解析！」影片，這裡農曆4月是從節氣「立夏」轉換，所以是從國曆5月5日到國曆的6月6日。農曆4月也是驛馬月份，會多變動，容易有交通或是路況的問題，要多注意安全問題，如果要出國也先買旅平險。本月也是太歲相合月份，最好安分守己，保持平常心，以不變應萬變。

湯鎮瑋老師提醒，本月除了經濟變動、環境變動，可能是傳染病的高峰，要多注意紓壓、保持心情平穩，好好休息，老師也提醒，本月可以多念心經或是六字大明咒。

▍鼠／花費變多

本月會覺得財來財去，雖然賺到錢，但是財庫有破洞，像是「過路財神」，意外開銷變大，出門在外，也要注意避免掉東西物。本月要避免和別人產生金錢糾紛，最好不要和人合夥、也不要被人拉去投資，都容易虧損。

想要開運，可以穿戴金銀飾品或是亮晶晶寶石，可以多拜觀音菩薩，念六字大明咒。

▍牛／注意人和

本月要安分守己，低調一點，也要注意人際關係，機會很多，要先評估風險。牛不要投資取巧，容易犯小人，或被小人抓到把柄，恐怕會是非或官司纏身。要多注意人和，說話要當心，越低調越好運，要避免造成人事糾紛。也可以多學第二專長，可以斜槓，保持學習心態，避開是非。

想要開運，可以多穿戴紅色、粉色系衣服飾品，配戴血珀、紅繩、紅水晶，可以多拜關公。

▍虎／身心俱疲

虎本月會覺得燒腦傷神，有很多事情糾纏不清，有很多人、事情或金錢問題要處理，讓你覺得很累。本月變動無常，請保持耐心，穩定心緒，專心致志先處理好最重要的問題。本月容易有負面情緒，可以出去走，休息一下轉換心情，保持正念。

想要開運，可以多穿戴綠色系衣服、飾品，配戴綠幽靈、綠珀，多拜綠度母。

▍兔／變動很大

驛馬星入座，本月比較變動、奔波、勞碌。兔本月可能也會經歷到人事物的變動或是生命無常，可能會衝擊到你內心。本月閒不下來，比較勞碌，有很多事情要處理，建議先不要執著，不求回報，先去做就對了，就能逢凶化吉。本月運勢低迷，建議少去磁場晦氣場所，例如喪家、醫院都盡可能不要去。

想要開運，可以多穿戴綠色系衣服、飾品，配戴綠幽靈、綠珀，多拜綠度母。

▍龍／有喜無災

本月天喜星入座，可以多參加婚禮喜事，容易心想事成。本月可以多以名帶利，先建立口碑就能帶來好運氣。本月容易有種孤獨感，尤其是女生，會覺得自己的付出好像沒人看見，其實就是順其自然去接受，做就對了。本月建議多曬太陽，補充正能量，去除晦氣。

想要開運，可以多穿戴紅色、粉色系衣服飾品，配戴血珀、紅繩、紅水晶，可以多拜土地公。

▍蛇／有血光災

蛇容易舊疾復發，或是健康出問題，甚至有人會開刀，或是會有金屬血光災意外。工作上的工安問題也要多當心，千萬不要有老經驗的想法，只要輕忽就容易出事。

本月不要有太多貪念，要先求「穩定」再求發展，不要急著去改變。工作上不要想太多，先打消變動的念頭，不該賺的錢就不要賺，也不要亂加碼投資。

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