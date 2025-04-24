聽新聞
0:00 / 0:00
人生中年才開始！「四星座」40歲後一帆風順...牡羊衝衝衝、他終於成功
無論歲數多少，人生總是充滿驚喜和轉機。搜狐網分享4個40歲後賺錢快速、一帆風順的星座，不僅能在機遇中累積財富，更能透過專業能力功成名就。
牡羊座／保持衝勁 財富自來
牡羊座是個有著衝勁的星座，對待困境也勇往直前，不怕挑戰，年輕時就因為熱情和活力，在職場上獲得人脈和資源，到了40歲後，性格會變得更加穩重，能夠嗅到商機並出手，不會錯過獲得財富的機會，此外，因為人際關係良好的緣故，也能遇到「貴人」的幫助。
獅子座／王者風範 財運高漲
獅子座本就擁有異於常人的理想和自信，擁有「王者風範」，年輕就因為領導力和決策力，取得理想的成績，中年以後，事業道路越來越順暢，利用此前累積的人脈資源，成功躍入人生的巔峰，財運也因此高漲，投資也能獲得回報，提高自己生活的品質。
天秤座／平衡之道 財富穩增
天秤座有著很出色的溝通能力，能夠很精妙地解決矛盾與衝突，讓自己平穩地發展，40歲後，通過累積的人際關係，職場上順風順水，也能在投資市場中精確判斷，慢慢累積自身的財富，並且天秤座本身就很注重生活，很會合理地規劃自身的財務。
摩羯座／腳踏實地 功成名就
摩羯座做事平平穩穩，腳踏實地，但同時也有企圖心，懂得從小努力向上，累積能力，到了中年後，終於有所回報，通過自己出色的專業能力獲得成功，事業上的成功，財富也會隨之上漲，他們在過著富有生活的同時，也不會忘記家庭，會用心照顧家人，充實自己的生活。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言