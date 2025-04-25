財神報到！金星+天王星「六合」…四大星座喜迎意外財富

很多人都有發財夢，但若能發點小財也是人生小確幸。星座專家艾菲爾老師在臉書分享，因為金星與天王星六合的關係，宇宙間流動著一股充滿驚喜與突破的能量，有4星座常會「突發小財」，金錢運提升，位生活帶來小確幸，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

雙子座／靈活變通 財運報到

雙子座近日頭腦會變很好，能夠捕捉住機會，意外收穫財富，可能是日常中、或是職場中接到的案子中獲得些許金錢，本身雙子座就很會收集資料，六合星象下，如果能留意身旁的信息，例如聚會、朋友和抽獎活動之中，都能獲得意外之喜，建議勇於嘗試新事物，不要忽略生活中的細節。

金牛座／穩中帶喜 存款增加

金牛座的個性穩重，近日會因為不間斷的努力獲得報酬，例如績效獎金或臨時分紅，抽獎時也可能獲得一些小驚喜，此外，金牛座這段時間也會發覺從前忽視的投資機會，從中獲得意外之財，建議可以調適自身的財務規劃，保險、信用卡點數、理財帳戶都能重新檢查，可以帶來意外之喜喔！

射手座／果斷行動 財神歸來

射手座本來就是行動力滿分的星座，天王星六合下，能夠精確地抓住賺錢的機會，可能因為出差、邀約、合作得到意料之外的財富，加上射手本身就喜歡嘗試新東西，如果能勇於行動新事物，透過接案、兼職或投資，都可能獲得財神加持，也建議不要過度冒險，凡是都還是要理性判斷。

水瓶座／創意發財 收穫滿滿

水瓶座本身就喜歡打破規則，這段期間容易靈感爆發，這些創意能帶來財富，可能是作品得獎、興趣變現得到些許收益，建議勇於嘗試與以往不同的道路，勇敢表現自己，不要害怕他人不懂特別在社群媒體或副業上，走自己的道路，並保持愉快的心情，就能獲得財神的眷顧。

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