「天選肥羊」三星座超好騙？巨蟹太輕信人、第一名出人意料
如果太過相信人性，可能會不經意掉入詐騙的陷阱。搜狐網分享3個容易被欺騙的星座，提醒大家在人際交往時，不要過於相信別人，應時時刻刻保持警覺，才能保護自己的安全。
TOP 3 巨蟹座／過於溫柔 害怕失去
巨蟹座性格過於溫柔，在感情之中常常太過依賴他人，面對他人刻意的誘惑，可能因為「害怕失去」而選擇相信，會因為對方的甜言蜜語掉入被刻意布置的陷阱。
TOP 2 雙魚座／浪漫主義 過於理想
雙魚座天性浪漫，會追求生活中任何美好的事物，但有時會太過「理想化」，現實並不像他們想像中那麼美好，可能因為衝動而選擇相信他人，從而捲入詐騙的螺旋當中。
TOP 1 天蠍座／控制慾強 忽視陷阱
天蠍座有有非常強的「控制欲」，往往想要掌控對方的一切，因此在面對誘惑時，會因為想掌控一切事物而信任對方，忽略了可能的危險，讓自己的安全和金錢受到威脅，應時刻留意他人的言行，保持警戒。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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