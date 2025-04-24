2025福氣滿滿！這3大生肖健康運強勢領跑、疾病遠離

身體健康是一切之根本，沒了健康，就等於失去一切，今年在十二生肖中，有幾位就特別注重健康，他們會運用不同的方式，來維持自己的健康體力，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：猴

喜愛浪漫的猴寶寶，最愛不受拘束的生活，喜歡自由自在，隨心所欲，他們善於交際，最容易與人打成一片，讓大多人都對猴寶寶有很高的評價，除了對外的好人緣外，對內猴寶寶也很在乎自己的健康，2025年的猴寶寶，特別想要充滿青春活力，他們最喜歡保健食品，舉凡養顏美容到強身健體，都能讓他們非常熱衷，就算價值不斐，也不能阻擋他們邁向健康美麗的道路。

第二名：兔

生性溫和善良的兔寶寶，充滿高雅的氣質，像個文人，又像個藝術家，他們對人充滿包容力，能夠謙虛不好爭，願意忍耐退讓，但是對於自己的健康，卻絕不妥協，大多的兔寶寶，都希望用健康的方式來強健體魄，而今年的兔寶寶，特別愛運動，願意付出時間跟心力來提升自己的身體健康，他們能夠在喜愛的運動項目中不斷流汗，除了能強健體魄外，也會帶來好身材。

第一名：龍

龍寶寶聰明有才氣，且個性主觀，擁有強烈的好勝心和進取心，在各方面都不希望輸人，工作事業上想要能夠出人頭地，打下一片天地，但為了能夠達成自己的雄心壯志，延續自己的戰鬥力，因此也會很注重養生，懂得調適飲食和作息，2025年的龍寶寶，有緣接觸玄學之道，無論是東方和西方，都會想要嘗試，所以在身心靈相關的打坐修煉上，都會下一番功夫，身體也就自然更為健康。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。