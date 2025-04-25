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明明不舒服…三星座就是不看醫生？ 雙魚拖到底、他說「睡一覺就好了」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為看醫生示意圖。圖／AI生成
圖為看醫生示意圖。圖／AI生成

如果出現健康問題，應及時就醫，不可輕忽任何疾病。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個會逃避健康問題的星座，提醒大家務必重視身體健康，請參考太陽、月亮、水星、上升星座。

Top 3 獅子座／裝作沒事 照樣玩樂

獅子座就算感受到不舒服，或是醫生已經告知身體問題，但他並沒有太難受時，仍然會秉持「及時行樂」的想法，能吃就吃，能玩就玩，等到身體真的不行再看醫生，會拖延到治療的時間。

Top 2 射手座／催眠自己 期待奇蹟

射手座很樂觀，覺得身體不適「睡一覺」就好，明天就會沒事的，相信「念力」的奇蹟，認為能自行康復，沒必要去看醫生，甚至會忌諱看醫生，樂觀是很好的個性，但是還是建議早點就醫。

Top 1 雙魚座／不想面對 能拖就拖

雙魚座身體出狀況會覺得「還好吧」，會猜測只是最近吃太多、比較胖，但可能沒留意到其他更嚴重的疾病，「病識感」比較差，就算真的出狀況也會想說沒關係，有空在看醫生，能拖就拖。

圖/聯合新聞網製作
圖/聯合新聞網製作

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