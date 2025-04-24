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別人恐懼我貪婪！5生肖「財運」跌深反彈…該進場了？

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為看盤示意圖。圖／AI生成
圖為看盤示意圖。圖／AI生成

隨著川普關稅戰延燒，最近股市宛如雲霄飛車，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，在投資市場裡面，小孟老師認為一定要冷靜，當股市連續大震盪之後，反彈的力量會聚集，外在的雜音很多，都是讓你恐懼。建議多留意績優類股與虛擬貨幣（比特幣），或許接下來會跌深反彈！

生肖財運將反彈：

TOP5 羊／逢低佈局 注意龍頭類股

屬羊有機會因為職場工作的轉變，同時還能透過學習得到執照或證照，而有薪資調漲的可能，若是有經營生意或個人事業的，會有合約增加，得到補助金，或是客戶量增加，還有公關能力的提升，隨之收入也提升的情況，部分有機會因為婚姻或伴侶關係，得到財務的機會。

投資者，可能在資金投入方面，留意跌深的龍頭股，在股市低位時逢低佈局，等待市場反轉那麼你的財務將會有更好的狀態。

TOP4 雞／偏財運旺 逢低加碼

屬雞在偏財運方面有不錯的表現。容易因為創意的表現，而帶來更多的財富。這個月會有許多娛樂性質的事件，像是藝術創作、娛樂表演收益，或是慢慢加碼績優類股，跌深反彈拉回可以有不錯的財氣，小額收益獎金可不斷累積。

另外像是在工作上，能靠著加班時數的增加，讓收入有所成長。當然部分情況，還是會有職業晉升、事業發展、職業地位提升等方面的財務機會。

TOP3 猴／不宜恐慌 把握低點

屬猴在五月份有可能遇到財務收入的轉型。像是工作型態的改變、投資方式的轉移之類的，都能為自己創造新的財務機會，而且有可能因此使得財務更為穩健。其他的還可能有跟房產相關的收益，包括家庭財務規劃、房地產投資、房屋買賣、家庭資產管理等方面的財務機會，特別是買賣房產的，不妨把握這個時機。

而金融商品的投資，若能運用創意跟多花一點心思，也是有機會得到不錯的回報。

TOP2 牛／積極取財 可買到低點

屬牛的5月份財運，積極的行為，能幫助自己的財富更加提升，還能因為明智的決策，讓財務有更多管道收入。多一些與人際關係的互動和友善溝通，也是幫助財務提升的方式，像是與客戶多交流、談合作時多一些友善的舉動，都能有不錯的回應。此外個人價值觀的改變，也會讓自己更為積極的爭取財富機會。

投資理財時，進行策略改變也能更為果斷，還能在職場上有所突破，好運自然跟著來。

TOP1 馬／注意超跌類股 跌深加碼

屬馬在5月份財運，個人事業若能運用非傳統的方式獲得財富，像是異業結盟、網路促銷之類的，則更有機會讓財務收入也跟著提升。

在投資方面可多留意資優股，或許在股市跌深的時侯，投資絕望之時就是很好的買點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

川普 生肖 財運

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