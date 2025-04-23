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很會看人的「4星座」！天蠍座會觀察細節、雙子座擅長傾聽

聯合新聞網／ 綜合報導
有4個星座很會觀察人，能夠躲避小人，選擇真正的朋友。示意圖／ingimage
有4個星座很會觀察人，能夠躲避小人，選擇真正的朋友。示意圖／ingimage

若能有識人之明，就能較不容易被小人陷害，並交到更棒的朋友。而在十二星座中，有些星座擁有絕佳的判斷力，能夠在人際關係中如魚得水，游刃有餘，《搜狐網》指出，像是天蠍座很善於觀察細節；雙子座則是善於傾聽他人言論，能夠識別朋友或避開小人。

在識人能力上，天賦異稟的有四個星座：

1、天蠍座

天蠍座彷彿擁有一雙能洞察人心的慧眼，他們善於觀察細節，捕捉那些不易察覺的情緒變化，就像是夜空中最亮的星，總能在黑暗中找到方向。與天蠍相處，你會發現他們總是能精準地理解你的意圖，甚至在你還未開口前，就已經準備好了你需要的支持和安慰。這種超能力，讓天蠍在識人之路上越走越順，很少會陷入誤解的泥淖。

2、雙子座

雙子座是天生的社交達人，用他們的智慧和機敏編織了一張龐大的人脈圈。雙子座的人擅長傾聽，更擅長從對方的言語間捕捉訊息，如同一位高明的偵探，總是能從細微之處發現線索。他們的思維跳躍，卻總能準確擊中要害，無論是識別朋友還是避開小人，雙子都能游刃有餘，讓人不得不感嘆他們的識人之術真是高超。

3、處女座

處女座的觀察力非常好，見微知著，他們的識人能力同樣不容小覷。處女座的人就像精密的掃描儀，能夠敏銳地察覺到周圍人的情緒波動和性格特徵。他們注重邏輯分析，善於從事實出發，理性判斷一個人的本質。因此在處女座眼中，幾乎沒有什麼是隱藏得了的，他們的洞察力幫助他們在複雜的人際關係中保持清醒，避免了許多不必要的麻煩。

4、摩羯座

摩羯座看似沉默寡言的星座，實則內心藏著一桿秤，衡量世間萬物。摩羯座的人以其沉穩和深邃著稱，他們不輕易表露情感，但一旦決定深入了解某人，便能展現出驚人的洞察力。摩羯擅長從長遠的角度分析問題，對待人際關係也不例外。他們能夠透過現像看本質，辨識出那些真正值得交往的朋友，因此在識人方面，摩羯往往有著獨到的見解和極高的準確率。

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