穀雨到來！4生肖注意養生保健 避免小病痛、免疫失調

春轉夏的天氣陰晴不定，身體也要多注意保暖，增強免疫力。塔羅老師艾菲爾就提出，現在進入時節「穀雨」階段，養生保健特別講求調整飲食、強健體質，才能順利迎接夏天到來，特別有4個生肖體質較敏感，如果不及時調整作息，容易出現小病痛或免疫失調。

艾菲爾老師在臉書指出需注意的4生肖：

1、生肖兔：腸胃脆弱，需調整飲食節奏

進入穀雨時節，屬兔的人要特別留意腸胃健康。春末濕氣重，容易讓本就敏感的消化系統出現脹氣、腹瀉或食慾不振的狀況。特別是工作繁忙、情緒起伏大的時候，更容易因壓力而影響腸胃功能。建議屬兔的人在這段時間內避免生冷油膩食物，改以清淡易消化的飲食為主，例如粥品、蒸煮類蔬菜等。同時，可以適量補充溫和的健脾食材，如山藥、薏仁、蓮子，幫助去除濕氣，穩固腸胃。

同時艾菲爾老師提醒，維持作息規律、少熬夜，也能有效強化免疫力，避免小病反覆發作。若能搭配簡單運動如瑜珈、快走，有助於促進腸道蠕動，整個人氣色與精神狀態都會更加輕盈有活力！

2、生肖蛇：濕氣纏身，需強化排毒代謝

穀雨節氣後，濕氣加重，屬蛇的人容易感到身體沉重、倦怠，甚至有水腫、皮膚狀況變差的問題。這段時期特別需要注意促進體內排濕與代謝，以維持身體的清爽輕盈。艾菲爾老師建議，飲食上多攝取具有排濕功效的食材，如冬瓜、薏仁、赤小豆，同時減少高鹽分、加工類食品的攝取，避免身體累積過多負擔。多喝溫開水、綠茶或薑茶，也能有效幫助身體排毒。

除了飲食調整外，屬蛇的人也要特別重視適度運動與排汗，如快走、慢跑、健身房流汗訓練，都能促進體內循環，加速代謝廢物。注意保持心情愉快、壓力適度釋放，整體免疫系統也會更加強韌，健康無憂地迎接夏季到來！

3、生肖馬：作息紊亂，需調整身心節奏

屬馬的人在穀雨節氣期間，特別容易因生活忙碌、壓力過大而導致作息紊亂，進而影響免疫力與身體狀況。常熬夜、飲食不規律，使得身體疲倦感加重，甚至容易感冒或過敏反應頻繁出現。這段時期，屬馬的人需要從根本改善生活習慣，尤其是早睡早起、定時進餐，避免過度勞累。飲食方面，建議多攝取高抗氧化的食物，如藍莓、奇異果、深綠色蔬菜，增強身體自我修復力。

同時，也可以適度補充一些含有維生素C與鋅的營養素，以強化抵抗力。心理層面的調整同樣重要，每天給自己一些放空或冥想的時間，能有效釋放壓力、平衡情緒。只要身心同步調整，屬馬的人穀雨後將能恢復充滿活力！

4、生肖豬：抵抗力低，需積極補氣養身

屬豬的人在穀雨期間，體質上容易感受到濕氣滯留與元氣不足的狀況，導致免疫力下降，小感冒、過敏、疲勞感時有發生。尤其是平時體質偏虛的人，更要特別重視飲食與作息調整。艾菲爾老師建議，屬豬的人在穀雨節氣後，多吃溫補食材，如紅棗、枸杞、黃耆，幫忙補氣養血，提升整體能量感。同時，飲食上應減少冰冷、甜膩食物的攝取，改以溫熱、易消化的飲品與料理，保護脾胃功能。

此外，適當進行溫和的運動如太極、伸展操，不僅能促進氣血流動，也有助於調節情緒與紓解壓力。保持愉快的心情、規律作息，加上飲食補養，屬豬的人將能有效強化免疫力，健康又有朝氣地度過春末！