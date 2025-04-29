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拜財神該說些什麼？4大關鍵一次看…這些事別做「神明不喜歡」

柿子文化／ 文‧宇色Osel
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

該如何拜財神爺才會有錢？拜財神爺時又該說什麼呢？

這是一個非常有趣的問題，假使你有看本章的內容，相信對於拜財神、補財庫、換錢母應該已有初步的認知，但我必須進一步說明，信仰是提振低迷生活的潤滑劑，許許多多問事者告訴我，他們花大筆錢補財庫、燒金紙化解冤親債主、接主神接財氣、大改家中風水……，最終只是補到別人的財運。

我並非反對人們在經濟困頓時拜財神，而是想提醒大家，勿執迷相信某位神尊、某種儀式能讓我們大富大貴。

如果真的想祈求神明幫忙，請注意：功德福報、內心正信力量和起心動念皆不傷害自己與他人，以及神祇本身是否有賜財的願力，都是決定一個人是否能因為拜神而短暫獲得財富的關鍵。

如果現在你正處於財運低迷的情況，我在這裡分享幾個拜財神爺以增加正面積極能量的方法：

💰明確說出想要提升正財或偏財的內容

很多人拜財神爺時，總是開口說：「請財神爺賜給我大富大貴的人生。」「請讓我有錢！」內容空洞，有說等於沒有說。

你應該這樣說：「我目前從事○○性質的工作，希望○○財神爺幫助我這個月的業績提升二○％。」你也可以說：「我目前投資的股票有○○○○與○○○○，請財神爺幫忙在○○月底前讓我順利賣出。」這樣的請求方式能讓你在拜拜時釐清自己的投資與開源方向。假使你是一位白領上班族或公務人員，無論如何努力薪水都是固定的，在求財神爺前，請先想清楚是否瞭解或已開始有其他投資管道，不然，花再多時間拜拜，收入也不可能增加。這種求法的第二個好處是，有明確的內容，求財神爺時才能加強這方面的力量。

💰不要在拜拜時一味地抱怨沒錢

這是很多人在拜財神爺時常常犯的嚴重錯誤──拿起香後就一味地向神明抱怨沒有錢、生活如何困頓等等。

要知道，鼓勵、讚美、抱怨和批評都是一種心念力量，而神祇的世界以心念溝通，你向神明投射何種心念，這些心念力量最終都會回到我們身上，你一直跟神明發牢騷、抱怨沒有錢，就等於不斷暗示自己永遠都在沒錢的輪迴當中，多麼可怕的一件事──尤其在拜財神爺求致富的當下。

在神明面前，不要抱怨人生種種不如意，請明確說出想請財神爺增加財運的地方，例如工作升遷、增加第二份兼職工作、投資標的物能增加多少獲利等等。拜拜時，與其把專注力放在不如意的地方，不如將心力放在想要達成的目標上，才是拜拜靈驗的要領。

💰拜完財神爺千萬不要草率離開

每尊正信的神祇都是一種願力顯現，不論是佛教、道教、西方神祇皆如此，如欲透過膜拜連結神明願力，請在上香膜拜之後，靜靜站在神明前感受那寧靜的力量，就如同日前某山頭財神爺教導我的：「人們在膜拜我的當下，他們的心就放下了一切雜念。」想要富足，必須先有一顆寧靜的心，如此才能從紅塵俗事中啟發致富的方法。心無雜念的寧靜，是連結神佛願力最大的來源，因此，拜完財神爺後不要急著匆匆插香走人，請站在祂們前面把心靜下來，感受祂們的力量。每尊神明都是一種精神、力量的象徵，觀世音菩薩代表慈悲、瑤池金母是圓滿、關聖帝君是忠義精神，想當然爾，財神爺就是富足的力量，拜完財神爺後好好感受祂的富足願力，有助於洗滌與增強我們身上的金錢能量。

💰花錢燒金紙、補財庫 不如實際以行善功德交換財運

燒香與燒金紙是拜拜的習俗，然而，這幾年的環保風潮也颳到了拜拜儀式中，不少廟宇響應減少香的支數，有的甚至取消燒香與燒金紙。

其實，一顆虔誠的心遠比香與金紙更重要，站在「拜拜要靈驗」的立場，我反而建議：不如以善行取代燒金紙與過多的香。

《靈視拜拜‧我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》。圖／柿子文化提供
《靈視拜拜‧我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》。圖／柿子文化提供

我在《透視靈驗！我從拜拜背後發現改變命運的祕密》中提過正神助人的三個基本條件，神靈助人不只是為了得到更多香火，也希望人們行善於人間，因此，如果你希望拜財神爺能夠靈驗，不如在膜拜時同時許一個還願內容，以自己的「功德」回饋社會，當成與神明交換願力的方式，同時提醒自己行善積德的重要性。例如：「希望在年底前投資能賺二○％，之後取盈利的一成捐助貧苦人家，願此功德迴向給神明以報答神明的保佑」或「目前想要轉業從事○○○性質的工作，希望財神爺保佑在○月底前轉職順利，事後會捐贈○○○元給○○○單位，願此功德迴向給神明以報答保佑之恩。」

解脫苦必須得由自身做起，當我們心中不再淪陷於苦當中，也能帶給他人快樂。欲拜財神祈求富足，自然也要懂得把自己擁有的富足回饋給社會，如此一來，就算拜財神爺無法讓你致富，上天也會來幫助我們，這就是自助而得神助的道理。

(本文摘錄自《靈視拜拜．我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念版）》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

做功德 拜拜 環保 神明 財神

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