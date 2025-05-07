「我想賺大錢！」拜拜求神這樣說母湯…要具體計畫、別問申論題祂聽不懂

在拜拜時，該如何檢查請求神明的內容能夠實現？

每次在拜拜前，總是有許多想法與念頭想對神明說，拿起香後就不知該如何開口了，是否有什麼方式可以先幫助我們釐清想請求神明的事情？

◎求神前請先自問你是否有「口是心非」的情況

有時候，我們拜拜所求的事情沒能實現，原因常出在對於所求之事「口是心非」或不肯定的情況。請不要跟神明講與心中想法有牴觸之事，當心與願望相違背，神的力量便很難在我們身上彰顯。

我曾遇過想詢問現階段應該如何幫丈夫衝刺共同創立的兩人公司的例子，以他們公司的營運狀況，短期內沒有多餘的資金請一位負責行政會計的同仁。此外，她的身體狀況不好，結婚多年，如今都快四十歲了，一直未能如願受孕，也想瞭解近幾年是否有因緣受孕生小孩。

我於是問了她一個問題：「妳的身體情況非常差，醫生也表示受孕機會不大，就算受孕，也將經歷一段艱辛的懷孕期，若要順利生產，妳必須安胎、好好休養。我想問的是，蠟燭難以兩頭燒，懷孕或幫助丈夫二選一，妳要選擇哪一樣？」

我的問題很務實，這應該是問神前應該先思考的問題，但她卻被我問倒了，整個人愣了許久，答不出話來。

我告訴她：「神明不是萬能的，正神也不可能指使一個人該如何去完成人生夢想，妳在問神前應該仔細好好想一想，自己到底想要選擇什麼？」

為了讓她有臺階下，我還是替她問了神明，祂們的答覆簡明扼要：「公司的經營至少可以維持十年的穩定成長，不論是否有她的協助，公司依舊會按照既定的運勢走下去。」最後，神明又補充說明了一段話：「她的心已經亂了，不論選擇哪邊，都只是造成她的困擾罷了，先讓她沉澱一陣後，再來討論這個問題吧！」

一般人聽到神明的回答，應該就會放心養好身體準備受孕，但她依然陷入兩難的窘況，可見靜心並不會在問神後發生，平時就該修心。

她的故事不也是我們常會遇到的問題嗎？我們以為神明會幫忙解決眼前的煩惱，然後就沒事了，殊不知人生的問題本就是一層又一層──問神前，別忘了要先搞清楚自己的想法。

當你在拜拜前，發現所求之事與內心真的願望相違背時，又該怎麼辦呢？《祕密天天練》中有一段可以參考的做法：「如果你的某個行動好像跟你想要的事物互相牴觸，請在採取那個行動時運用想像力。你可以每天利用你的行動協助你想要的一切，舉例來說，在開你的舊車時，你可以想像你其實是在開你想要的新車；伸手拿皮夾時，你可以想像它裡面裝了滿滿的紙鈔。你可以把任何行動轉變成一個與你想要的事物一致的扮家家酒遊戲。記住，吸引力法則並不知道那件事是真實的，還是想像的。」

◎不要丟申論題給神明

我在為人占卜或問事時，最常遇到的問題是──「我該怎麼做才會賺大錢？」「我已經做過很多行業，還是一事無成，做什麼工作才符合我的天命？」「我要讀什麼科系，以後才會有前途、有發展？」遇到這樣的問題，我大多會先與對方做細部溝通，瞭解對方的興趣、志向以及專長，再以所得的資訊進行占卜或問事。

很多人都以為神明應該知道每個人的未來發展和天命職責，只要把問題丟出去，祂們便會指引一條明路，但這其實是不對的。

記得退伍前，我曾到宮壇問神明未來要從事哪方面的工作，神明的指示是五行屬土的工作，尤以房屋仲介最好。但不論祂如何說服我這個工作好，我心中仍有一個疙瘩：「我不喜歡做業務。」想當然爾，我從來沒做過這一行。現在回想起來，以當時市場來看，當房仲應該有機會賺大錢，但畢竟志不在此，就算硬著頭皮做了，也不會開心。 《靈視拜拜‧我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》。圖／柿子文化提供

在拜神、問神祈求祂們幫忙時，真正的神明只能順應當事者的興趣、專長和志向給予建議，未來一切的造化仍掌握在人們的手上。反過來說，當人們心中毫無頭緒、定向時，神明也是會面臨「巧婦難為無米之炊」的窘態。有不少人在年輕時遵照不同神明的指示換了好幾種工作，繞了一大圈後仍一事無成，細問之下才知道，這些工作都不是他們的專長與興趣──只一味相信神明的話而去從事，想當然爾結局是如何。

問神最好的方法應該是先自問──「我喜歡這份工作嗎？」「我想要賺大錢，這幾個投資的機會哪個好？」「我很清楚自己有興趣的科系，希望神明能幫我順利考上。」把問題一件件釐清後，再去拜拜求神幫我們，這樣才會比較順利。

拜神，是希望在神明的加持下，讓事情更順利，而不是向神明祈求空洞不著邊際的事，像是「賺大錢」、「早生貴子」、「順利考上一所理想的大學」、「這次與人合作能夠成功」……，這些問題看似明確，其實是一個個大難題，神明並不是我們肚子裡的蛔蟲，怎麼知道我們祈求的事情是什麼？最好的拜神觀念是，心中要有明確的方向，再請神明助我們一臂之力，在此提供該如何向神明稟告事情的方法。

例如：

＊把「希望賺大錢」改成→「我今年開了一個店（餐廳、公司）投資，希望座上神明給予幫忙。」 ＊把「早生貴子」改成→「多年來一直努力，卻始終未受孕，這次我們又很努力做了○○○的努力（吃中藥、試管嬰兒等），希望在○○○年有機會受孕成功。」 ＊把「順利考上一所理想的大學」改成→「我有努力準備，希望在今年○○考試的時候，考上○○○大學。」 ＊把「希望這次與人合作能成功」改成→「我的合夥人名字是○○○，出生資料是○○年○○月○○日，請神明幫忙，讓我這次與這位合夥人的合作順利成功。」

(本文摘錄自《靈視拜拜．我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念版）》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)