傷心要很久…3星座「走不出悲傷」！魔羯太逞強、第一名過分糾結
每個人內心的傷痕不盡相同，有些傷痕更無法用時間來撫平。星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分享3個容易走不出悲傷的星座，請參考月亮、太陽、上升星座。
TOP 3 摩羯座／看似瀟灑 暗中垂淚
摩羯座很容易暗中掉淚，關上門自己哭泣，雖然表面看起來瀟灑，盡力不展現出脆弱的一面，希望別人認為他很可靠，但遇到人生低潮，並不願意跟他人傾訴，會覺得自己可以扛住、可以忍，但實際上，遇到真正過不去的難關，找專業人士傾訴是更好的選擇。
TOP 2 雙魚座／睹物思人 情緒翻騰
雙魚座遇到人生的困境，容易睹物思人，可能今天心情不錯，但走在路上看到櫥窗，想到之前養的寵物，因為聯想力又把他拉回情緒的黑洞中，建議心情不好時，可以透過宗教的活動或是聽音樂來緩解心情。
TOP 1 天蠍座／反覆咀嚼 傷感回憶
天蠍座的記憶力非常好，容易鑽牛角尖，在外面盡力表現堅強，報喜不報憂，一個人時自己又會去糾結不好的回憶，但天蠍是求生意志很強的星座，在人生低谷也會堅持「我要活下去」，會願意找心理師，建議天蠍要看開一點，可以讓自己生活規律，來慢慢走出低潮。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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