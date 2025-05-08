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如何走出低潮？3星座「轉念高手」...天秤找人聊天、他讓自己先忙起來
人生難免潮起潮落，如何走出低潮是每個人都要學會的課題。星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分享3個最懂轉念的星座，深陷低潮也能轉換心情，請參考月亮、太陽、上升星座。
Top 3 天秤座／自覺力強 懂得轉念
天秤座看似不在乎，但其實是一個自我覺察很強的星座，覺得不開心的時候，不會單純坐著，而是會想辦法改變現況，會去看很多書或去找專業人士聊天，找到適合自己的方法。
Top 2 雙子座／容易好奇 移轉注意
雙子座對任何事情都充滿好奇心，對自己沒接觸過的事物，經常被吸引注意力，例如看到沒接觸過的舞蹈，會去好奇並且去嘗試。如果陷入人生低潮，不妨可以去尋找新的興趣愛好，轉移注意力。
Top 1 射手座／生性樂觀 視野宏觀
射手座遇到所有難關都會覺得「人生路這麼長」，一定有轉機，想得非常開，雖然現在跌倒，但不代表未來也是如此，打從心裡轉念，看的眼光非常遠，無論如何，人生路都要跑到終點才算結束，一時的不開心沒關係，把困境當經驗就好。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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