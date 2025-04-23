吃苦當吃補！3星座為愛「義無反顧」...雙魚愛情至上、他不離不棄

什麼星座會為了愛情付出一切呢？星座專家艾菲爾老師在節目《命雲好好玩》中分享3個為愛義無反顧的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星星座。

3 雙魚座／夢中情人 甘願沉淪

雙魚座愛上一個人，不管是何時認識的，只要是「夢中情人」，做什麼都是甘願的，容易沉溺在愛情的氛圍當中，愛情對他衝擊太大，會為了愛情義無反顧，堅守愛情的信仰。

2 巨蟹座／情感綿密 不離不棄

巨蟹座對感情非常綿密，一旦愛了，就會不離不棄，巨蟹座很重視家庭，很渴望家庭的能量和愛情，喜歡一個對象都是非常渴望跟他擁有一個家庭，以家庭為基礎對待愛情，伴侶如果未來需要照顧，他都會不離不棄。

1 天蠍座／深情不悔 愛到極致

天蠍座愛上一個人就會愛到底，結了婚就會信守一輩子，如果說感情中有人出軌或是婚外情，天蠍座也會堅守信念，也會希望對方給自己相同的對待。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。